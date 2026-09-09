Conmoción por la muerte de un bebé de un año: cayó a la pileta y su mamá intentó reanimarlo

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho quedaron bajo investigación. (Foto: Google)

Durante el trayecto, la mujer continuó practicándole RCP a su hijo en un intento por reanimarlo. Al llegar al centro de salud, el bebé no presentaba signos vitales. Los profesionales médicos realizaron diferentes maniobras para intentar salvarlo, pero finalmente constataron su fallecimiento.

Qué revelaron las primeras pericias sobre la muerte del bebé

Tras confirmarse la muerte, efectivos policiales se presentaron en el hospital para comenzar a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Los agentes intentaron tomarle declaración a la madre, pero la mujer atravesaba una fuerte crisis nerviosa y no se encontraba en condiciones de hablar. Por ese motivo, inicialmente los investigadores obtuvieron el testimonio del vecino que había trasladado a ambos hasta el hospital.

Aunque todavía resta determinar cómo el pequeño logró salir de la vivienda y llegar hasta la pileta, las primeras pericias indicaron que la causa de muerte habría sido asfixia por inmersión. La investigación continuará para establecer con precisión la secuencia que derivó en la tragedia.