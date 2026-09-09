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Conmoción por la muerte de un bebé de un año: cayó a la pileta y su mamá intentó reanimarlo

Su mamá logró sacarlo del agua y comenzó a realizarle maniobras de reanimación mientras un vecino los trasladaba de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo.

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El bebé murió tras caer a una pileta. (Foto: gentileza Diario San Rafael)

El bebé murió tras caer a una pileta. (Foto: gentileza Diario San Rafael)

Una tragedia conmocionó a San Rafael, Mendoza, luego de que un bebé de un año muriera ahogado tras caer accidentalmente a la pileta de su casa. Su mamá logró sacarlo del agua y comenzó a realizarle maniobras de reanimación mientras un vecino los trasladaba de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo.

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El dramático episodio ocurrió este martes, cerca de las 17, en una vivienda ubicada sobre Ignacio Sueta al 4000, en la localidad mendocina de San Rafael. La noticia trascendió este miércoles. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el pequeño habría salido de la vivienda por circunstancias que todavía son investigadas y cayó accidentalmente dentro de la piscina.

Según informó Diario San Rafael, poco después la madre del bebé advirtió lo ocurrido y se arrojó inmediatamente a la pileta para rescatar a su hijo.Una vez que logró sacarlo del agua, la mujer comenzó a pedir ayuda desesperadamente mientras le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sus gritos fueron escuchados por un vecino, quien se acercó rápidamente a la vivienda. Al encontrarse con la dramática situación, decidió subir a la madre y al pequeño a su vehículo para trasladarlos de urgencia al Hospital Schestakow.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho quedaron bajo investigación. (Foto: Google)

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho quedaron bajo investigación. (Foto: Google)

Durante el trayecto, la mujer continuó practicándole RCP a su hijo en un intento por reanimarlo. Al llegar al centro de salud, el bebé no presentaba signos vitales. Los profesionales médicos realizaron diferentes maniobras para intentar salvarlo, pero finalmente constataron su fallecimiento.

Qué revelaron las primeras pericias sobre la muerte del bebé

Tras confirmarse la muerte, efectivos policiales se presentaron en el hospital para comenzar a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Los agentes intentaron tomarle declaración a la madre, pero la mujer atravesaba una fuerte crisis nerviosa y no se encontraba en condiciones de hablar. Por ese motivo, inicialmente los investigadores obtuvieron el testimonio del vecino que había trasladado a ambos hasta el hospital.

Aunque todavía resta determinar cómo el pequeño logró salir de la vivienda y llegar hasta la pileta, las primeras pericias indicaron que la causa de muerte habría sido asfixia por inmersión. La investigación continuará para establecer con precisión la secuencia que derivó en la tragedia.

En pocas palabras

  • Bebé ahogado: Un bebé de un año murió tras caer accidentalmente a la pileta de su casa en San Rafael, Mendoza.
  • Reanimación y traslado: Su madre logró sacarlo del agua y realizarle RCP, mientras un vecino los trasladaba de urgencia al hospital.
  • Fallecimiento: A pesar de los esfuerzos médicos, los profesionales no pudieron salvarle la vida al menor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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