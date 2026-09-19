Habló Scaloni y dejó pistas sobre su futuro en la Selección

Scaloni habló sobre el recambio de la Selección

Durante la entrevista, Scaloni también se refirió al recambio de jugadores y a la posibilidad de darle lugar a nuevos nombres en las próximas convocatorias.

“Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho, ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo. Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”, sostuvo.

El análisis de Scaloni sobre el Mundial 2026

El técnico también comparó la preparación del equipo para el Mundial 2026 con la de Qatar 2022, cuatro años antes. En ese sentido, se refirió a las dificultades que atravesó el plantel en esta edición.

“En el anterior Mundial llegamos mucho mejor, con el 95 por ciento de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al 100 por 100, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior”, explicó.

Sobre las lesiones que afectaron al plantel, agregó: “Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad... tener confianza en ellos. Confianza en gente que te dio todo en estos 8 años. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol”.

En sus dichos, el DT también resaltó: “Esta camiseta no es para cualquiera. Todos son grandes jugadores, se potencian. Si no hicieron un gran año, después hicieron un gran Mundial. Se sienten cómodos, es un plus, hay una energía positiva”.

Más elogios de Scaloni a Messi

En otro tramo de la charla, el entrenador volvió a llenar de elogios a la figura de Lionel Messi. “El Messi de 22, 23 años, fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me hubiera gustado tenerlo cuando era joven. Era único... es único. Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos”, sostuvo.

El mensaje de Scaloni después del Mundial

Por último, el entrenador se refirió a las tensiones generadas entre argentinos y españoles tras la derrota en la final del Mundial.

“Somos pueblos hermanos con los españoles. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas, se deba empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros”, sostuvo.

Y cerró con una reflexión sobre la reacción de los hinchas después de la derrota en la final: “La gente salió a festejar un subcampeonato, un segundo puesto. Es un triunfo en sí mismo, ganamos todos con esto. Ojalá que las próximas generaciones sigan así”.