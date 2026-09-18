Julieta Poggio sufrió un duro accidente en las grabaciones de MasterChef: "Me dio mucha impresión"

La conversación derivó en los cuidados que deben tener los participantes al momento de cocinar. En ese contexto, Balli recordó una recomendación que suele escucharse entre profesionales de la gastronomía: “Vos sabés que dicen los grandes chefs que es mejor una cortadita con un cuchillo que una quemadura”. La respuesta de la participante dejó en claro que el episodio la hizo tomar mayores recaudos: “Y sí, obvio, prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más. Me dio mucha impresión. Esto me complica para cocinar también ”.

“Igual estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente... Como que es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido, se te pasa volando. Pasa muy rápido, pero nada, estoy feliz. El grupo es muy lindo, la verdad”, aseguró que está disfrutando la experiencia y que encontró una dinámica muy diferente a la que imaginaba desde afuera.

Durante la charla también apareció otro de los desafíos que la participante se propuso con su llegada al certamen: mejorar sus habilidades frente a las hornallas. La conductora le preguntó por ese objetivo y mencionó su intención de “conquistarla”: “Ojalá que sí, ojalá que sí. Mirá, mi novio me dice que es lo, lo último que me falta, cocinar bien”.

La modelo también comenzó a descubrir que algunas preparaciones que siempre consideró difíciles pueden ser más sencillas de lo que parecen. “No, ¿sabés lo que me doy cuenta? Que hay cosas que son, eh, como muy fáciles, que uno ve como muy difícil, por ejemplo, la mayonesa. Uno comprando años y años mayonesa en el súper y lo hace en dos segundos con aceite y huevo, por ejemplo. Hay cosas que digo: ‘Wow, ¿era tan simple como esto?’. O sea, me sorprendió para bien algunas cosas”, explicó.

Ese aprendizaje también empezó a modificar su relación con la comida y con las propuestas gastronómicas que encuentra fuera del reality. Balli destacó justamente ese aspecto y Poggio contó que comenzó a animarse a probar sabores que antes evitaba: “También, obvio. Estoy yendo también mucho a lugares, a probar cosas nuevas. Picante no me, no me gustaba mucho y ahora pruebo más”.

Por qué Julieta Poggio pidió un camarín en MasterChef

En SQP (América TV), Yanina Latorre contó que Julieta Poggio había solicitado un espacio propio para poder sobrellevar las extensas jornadas de trabajo que debe afrontar.

Lejos de ocultarlo, la ex Gran Hermano confirmó que efectivamente realizó el pedido y explicó que tiene otro compromiso laboral que debe combinar con las grabaciones del reality. Yanina luego reprodujo sus palabras en su programa radial de El Observador: "Lo del camarín es verdad. Pedí uno. Además trabajo en Popstars y si voy a estar todo el día haciendo MasterChef, me voy a tener que quedar y además hacer el reality, voy a necesitar un lugar para descansar un rato cuando termine".

Según explicó la actriz, el camarín tendría como objetivo contar con un lugar donde descansar después de las grabaciones y antes de continuar con sus otras obligaciones profesionales. De esta manera, el pedido estaría relacionado con su extensa jornada laboral y no con una intención de mantenerse alejada del resto.

En ese sentido, Poggio también negó que la solicitud tenga que ver con una actitud de diva o con su intención de mantenerse alejada de sus compañeros: "Soy 0 diva. Quiero que vaya mi equipo. No por no querer compartir con mis compañeros. Me jura que no es cierto que no saluda".