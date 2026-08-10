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El riesgo país volvió a subir y superó los 460 puntos: qué pasó con las acciones y los bonos argentinos

El indicador tocó los 463 puntos y alcanzó su nivel más alto en dos meses. Los bonos en dólares operaron en baja y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos. El mercado espera el dato de inflación de julio.

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El riesgo país avanzó 3% en el día. (Foto archivo).

El riesgo país avanzó 3% en el día. (Foto archivo).

El riesgo país volvió a subir este lunes y superó los 460 puntos, en una jornada marcada por el retroceso de los bonos argentinos y un desempeño mixto de las acciones locales que cotizan en Wall Street. El indicador llegó a 463 puntos durante la mañana, su nivel más alto en dos meses, y acumuló un avance cercano al 3%.

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El mal clima se trasladó parcialmente a los papeles argentinos que operan en Nueva York, que mostraron resultados dispares. Grupo Supervielle (-1,9%), Cresud (-1,9%) y Loma Negra (-1,7%) encabezaron las bajas, mientras que Telecom (5,3%) e YPF (2,5%) se ubicaron entre las principales subas.

La jornada se desarrolla, además, en un contexto externo desfavorable, con los principales índices de Wall Street en terreno negativo y el precio del petróleo nuevamente en alza.

Los bonos soberanos en dólares también operaron con pérdidas. Entre los instrumentos que registraron las mayores caídas se encontraron el Bonar 2041, el Global 2046 y el Bonar 2038, con retrocesos de entre 1% y 1,9%.

El mercado espera el dato de inflación

En el mercado financiero, la atención comienza a concentrarse en el dato de inflación de julio que el Indec difundirá el jueves. La expectativa se instaló luego de que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires mostrara una nueva aceleración y alcanzara el 2,9%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantiene estable. En el Banco Nación, cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

El d&oacute;lar se mantiene estable y se comercializa a $1.525 para la venta en el Banco Naci&oacute;n. (Foto: archivo).

El dólar se mantiene estable y se comercializa a $1.525 para la venta en el Banco Nación. (Foto: archivo).

El dólar blue, en tanto, se ubica en torno a los $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, con una variación acotada durante la jornada. Así, la brecha frente al tipo de cambio oficial continúa en niveles bajos, cercana al 1%.

El petróleo vuelve a presionar a los mercados

El petróleo volvió a subir este lunes ante la falta de definiciones sobre la situación en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent para octubre avanzaron 3,55% y llegaron a los u$s87,05 por barril, con el crudo nuevamente en el centro de la atención de los inversores.

El avance del petróleo también favoreció el desempeño de algunos activos argentinos vinculados al sector energético, entre ellos YPF y Transportadora de Gas del Sur.

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