El riesgo país volvió a subir y superó los 460 puntos: qué pasó con las acciones y los bonos argentinos

El mercado espera el dato de inflación

En el mercado financiero, la atención comienza a concentrarse en el dato de inflación de julio que el Indec difundirá el jueves. La expectativa se instaló luego de que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires mostrara una nueva aceleración y alcanzara el 2,9%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantiene estable. En el Banco Nación, cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

El dólar se mantiene estable y se comercializa a $1.525 para la venta en el Banco Nación. (Foto: archivo).

El dólar blue, en tanto, se ubica en torno a los $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, con una variación acotada durante la jornada. Así, la brecha frente al tipo de cambio oficial continúa en niveles bajos, cercana al 1%.

El petróleo vuelve a presionar a los mercados

El petróleo volvió a subir este lunes ante la falta de definiciones sobre la situación en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent para octubre avanzaron 3,55% y llegaron a los u$s87,05 por barril, con el crudo nuevamente en el centro de la atención de los inversores.

El avance del petróleo también favoreció el desempeño de algunos activos argentinos vinculados al sector energético, entre ellos YPF y Transportadora de Gas del Sur.