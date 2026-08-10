El repudiable comentario de Gastón Trezeguet en el debate de Gran Hermano

La frase de Trezeguet se viralizó rápidamente y generó un alud de críticas hacia el panelista. "No se puede dejar pasar", "Siguen discriminando a pesar de que se hacen los superados", "Del Moro tendría que haber dicho algo" y "Ojalá que la familia de Yipio haga una denuncia" fueron algunos de los comentarios más repetidos entre los usuarios indignados por sus dichos.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Sol Abraham en Gran Hermano?

Solange Abraham vivió un momento de extrema tensión en Gran Hermano Generación Dorada luego de golpearse fuerte la cabeza contra la puerta del placard mientras acomodaba su ropa, lo que le provocó una herida abierta y una crisis de nervios.

Angustiada, fue asistida por Pincoya, quien la acompañó hasta el confesionario, mientras Sol repetía entre lágrimas: "No me quiero ir así, no quiero" y "Capaz tengo algo en el cerebro".

Desde la producción solicitaron asistencia médica: los profesionales determinaron que la lesión no requería atención especial, cerraron la herida y le administraron un calmante. Una vez recuperada, agradeció especialmente el acompañamiento de la participante chilena durante el difícil momento.