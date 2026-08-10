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El repudiable comentario de Gastón Trezeguet en el debate de Gran Hermano

Gastón Trezeguet lanzó una polémica frase al aire luego de la salida de Juanicar de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

10 ago 2026, 15:39
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El repudiable comentario de Gastón Trezeguet en el debate de Gran Hermano

Gastón Trezeguet quedó en el centro de la polémica luego de un comentario que hizo sobre Yisela "Yipio" Pintos durante El Debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El ex participante convertido en panelista se fue de boca en medio de un tenso ida y vuelta y el repudio en las redes no tardó en llegar.

Todo ocurrió cuando Juanicar visitó el ciclo conducido por Santiago del Moro para hablar de su salida de la casa. Con el correr del programa, la charla se puso cada vez más tensa, sobre todo por las intervenciones de Trezeguet, quien desde el arranque marcó su postura crítica hacia el exparticipante.

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En un momento, el panelista subió el tono y estalló ante una pregunta de la periodista Laura Ubfal, quien le consultó directamente cuáles eran las "actitudes violentas" que él le adjudicaba a Juanicar sin dar precisiones. Fue ahí cuando, dejando de lado que Juanicar había abandonado el reality por la salud de su madre, Trezeguet lanzó: "La razón principal -y te lo digo ahora- por la que vos estás acá sentado, fue tu reacción cuando se fue Campanita y cómo atacaste a Sol vos y Yipio, tirándole los kilos encima".

El panelista se refería al momento en que, tras la eliminación de Campanita en su mano a mano con Solange Abraham, Juanicar y Yipio fueron a reprocharle su actitud a la ganadora del versus, lo que derivó en un fuerte estallido de furia por parte de Sol.

La frase de Trezeguet se viralizó rápidamente y generó un alud de críticas hacia el panelista. "No se puede dejar pasar", "Siguen discriminando a pesar de que se hacen los superados", "Del Moro tendría que haber dicho algo" y "Ojalá que la familia de Yipio haga una denuncia" fueron algunos de los comentarios más repetidos entre los usuarios indignados por sus dichos.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Sol Abraham en Gran Hermano?

Solange Abraham vivió un momento de extrema tensión en Gran Hermano Generación Dorada luego de golpearse fuerte la cabeza contra la puerta del placard mientras acomodaba su ropa, lo que le provocó una herida abierta y una crisis de nervios.

Angustiada, fue asistida por Pincoya, quien la acompañó hasta el confesionario, mientras Sol repetía entre lágrimas: "No me quiero ir así, no quiero" y "Capaz tengo algo en el cerebro".

Desde la producción solicitaron asistencia médica: los profesionales determinaron que la lesión no requería atención especial, cerraron la herida y le administraron un calmante. Una vez recuperada, agradeció especialmente el acompañamiento de la participante chilena durante el difícil momento.

     

 

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