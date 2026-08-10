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Detención y limbo legal en Estados Unidos: la dura situación del futbolista argentino Matías Pourrain con el ICE

Matías Pourrain fue arrestado en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar. Su abogada denunció una detención arbitraria. Los detalles de la causa.

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El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido en Miami. (Foto: Facebook).

El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido en Miami. (Foto: Facebook).

La situación procesal de Matías Pourrain generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito deportivo nacional como en el exterior. El futbolista argentino fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Miami, justo en el momento en que se disponía a abordar un vuelo junto a sus compañeros del Miami United FC para trasladarse a disputar un compromiso en Los Ángeles.

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La argentina detenida por el ICE en EEUU obtuvo la libertad bajo fianza. (Foto: redes sociales)

Tras el sorpresivo operativo, su abogada defensora, Regina de Moraes, brindó precisiones sobre el estado actual de la causa y fue contundente respecto al estatus migratorio del deportista. “Está en un limbo legal. Fue detenido porque el permiso de residencia aún no fue aprobado, pero tampoco denegado”, explicó la letrada en diálogo con TN de Noche.

Por qué la defensa del futbolista afirma que se trató de una detención arbitraria

Durante la entrevista televisiva, De Moraes adelantó los pasos a seguir en el fuero judicial para lograr la pronta salida del jugador. En ese sentido, confirmó que Pourrain se presentará esta semana a una audiencia clave en la que solicitará el derecho a fianza, con el objetivo de que pueda permanecer en libertad y continuar trabajando en territorio estadounidense hasta tanto se resuelva de manera definitiva la entrega de su permiso de residencia.

Asimismo, la representante legal apuntó directamente contra el endurecimiento de los controles migratorios dispuestos por el presidente estadounidense Donald Trump en las terminales aéreas. “Es una detención arbitraria. En ninguna gestión anterior sucedió algo así”, cuestionó de Moraes sobre el accionar de los agentes federales.

Cómo era la situación migratoria de Matías Pourrain al momento de viajar

El contexto deportivo en el que se produjo la aprehensión fue detallado por su hermano Juan al aire de TN. El familiar relató que el futbolista venía de consagrarse campeón de su conferencia Southeast Regional y se dirigía a Los Ángeles para disputar los torneos nacionales con la camiseta del Miami United FC.

En cuanto al trasfondo documental, su hermano remarcó que el jugador contaba con un permiso de asilo y autorización para trabajar, teniendo todos los papeles en regla a la espera de la cita oficial. Según su testimonio, los controles actuales están apuntando a personas que tienen dicho trámite pendiente. Respecto al último contacto, Pourrain logró realizar una breve comunicación telefónica con su pareja para avisarle que creía estar en Miramar, un centro del ICE donde recolectan datos antes de derivar a los detenidos a distintas dependencias.

En qué clubes jugó Matías Pourrain durante su carrera deportiva

La trayectoria del deportista de 24 años se inició en el fútbol argentino defendiendo la camiseta del Club Real Pilar. Durante su paso por la institución, formó parte del histórico triunfo ante Vélez Sarsfield por la Copa Argentina en la edición 2019.

Posteriormente, decidió emigrar a Estados Unidos para continuar su carrera profesional en el circuito norteamericano. En territorio estadounidense, Pourrain registró pasos por Miami Beach FC, Miami City y el Club de Lyon, previo a incorporarse a la plantilla de su actual equipo, el Miami United FC.

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