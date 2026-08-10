Detención y limbo legal en Estados Unidos: la dura situación del futbolista argentino Matías Pourrain con el ICE

Cómo era la situación migratoria de Matías Pourrain al momento de viajar

El contexto deportivo en el que se produjo la aprehensión fue detallado por su hermano Juan al aire de TN. El familiar relató que el futbolista venía de consagrarse campeón de su conferencia Southeast Regional y se dirigía a Los Ángeles para disputar los torneos nacionales con la camiseta del Miami United FC.

En cuanto al trasfondo documental, su hermano remarcó que el jugador contaba con un permiso de asilo y autorización para trabajar, teniendo todos los papeles en regla a la espera de la cita oficial. Según su testimonio, los controles actuales están apuntando a personas que tienen dicho trámite pendiente. Respecto al último contacto, Pourrain logró realizar una breve comunicación telefónica con su pareja para avisarle que creía estar en Miramar, un centro del ICE donde recolectan datos antes de derivar a los detenidos a distintas dependencias.

En qué clubes jugó Matías Pourrain durante su carrera deportiva

La trayectoria del deportista de 24 años se inició en el fútbol argentino defendiendo la camiseta del Club Real Pilar. Durante su paso por la institución, formó parte del histórico triunfo ante Vélez Sarsfield por la Copa Argentina en la edición 2019.

Posteriormente, decidió emigrar a Estados Unidos para continuar su carrera profesional en el circuito norteamericano. En territorio estadounidense, Pourrain registró pasos por Miami Beach FC, Miami City y el Club de Lyon, previo a incorporarse a la plantilla de su actual equipo, el Miami United FC.