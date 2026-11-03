Jairo sorprendió al revelar el particular pedido que le hicieron para su recital ante el Papa León XIV

“Después había que decidir qué había que cantar, en fin, los detalles. Era bastante hermética la cosa, era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias”, explicó sobre las primeras conversaciones con los organizadores.

Con el correr de los días, el panorama comenzó a aclararse y finalmente recibió las indicaciones concretas sobre su participación. En ese sentido, Jairo contó que tendrá a su cargo seis canciones y que dispondrá de media hora para realizar su presentación. “Después con el tiempo sí se fueron aclarando las cosas y bueno, tengo que cantar seis temas, media hora”, precisó.

Qué canción especial le cantará Jairo al Papa León XIV en su visita a Córdoba

Claro que no de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando Gustavo Méndez le comentó que había trascendido que el cantante se había emocionado hasta las lágrimas durante un ensayo del Ave María. La elección de esa interpretación no es casual, ya que se trata de una de las canciones más representativas de su trayectoria, que lleva entonando desde hace décadas, y que representa la versión musicalizada de una de las oraciones marianas más importantes de la Iglesia Católica, cuyo significado combina la alabanza bíblica, la veneración a la Virgen y la súplica de intercesión.

Al hablar sobre lo que espera el público de su presentación, el artista destacó especialmente el vínculo que construyó con esa obra a lo largo de casi medio siglo. “La gente seguro que es lo que espera de mí, en un caso como este además con mucho mayor razón, es el Ave María, evidentemente, porque lo canto hace 47 años”, expresó.

Además, adelantó que tendrá la responsabilidad de abrir su participación durante las primeras horas de la jornada, justo antes de que comience la celebración religiosa. “La canto mucho y en esta oportunidad, por supuesto, va a ser muy especial también. Yo voy a cantar temprano en la mañana justo antes de la misa”, detalló.

Por otra parte, Amalia Guiñazú quiso saber si desde la organización le habían solicitado interpretar alguna canción de la tradicional Misa Criolla. Sin embargo, el músico aclaró que no recibió indicaciones específicas en ese sentido y que el único pedido puntual que le hicieron fue incluir el Ave María. “No, a mí personalmente no me pidieron ningún repertorio. Lo único sí, me dijeron lo del Ave María”, explicó.

Finalmente, el cantante cordobés también adelantó cuáles serán algunas de las otras composiciones que formarán parte de su repertorio para la ocasión. Según adelantó, los artistas invitados tendrán la posibilidad de interpretar canciones propias, por lo que eligió obras que, desde distintas perspectivas, tienen un vínculo con la espiritualidad y la temática religiosa.

Entre ellas estará el Credo, perteneciente a la Misa Campesina Nicaragüense, que definió como una composición muy bonita. También interpretará Los peregrinos, una canción que creó hace algunos años junto a Horacio Ferrer y que forma parte del trabajo Estampitas. Sobre esta pieza, destacó especialmente la letra, que hace referencia a la multitud de peregrinos que se espera que acompañe la visita papal.

Para completar su presentación, Jairo eligió La carpintería José, una de las canciones que tuvo mayor repercusión dentro de su repertorio en los últimos tiempos y que también guarda relación con la historia religiosa. Así, el artista tendrá una participación especial en la esperada jornada cordobesa, con seis interpretaciones y un repertorio que combinará canciones emblemáticas de su carrera con obras vinculadas a la fe.