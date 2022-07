Milagros cumplió 2 meses: nació en un inodoro y la habían dado por muerta

La dieron por muerta y la colocaron en un cartón, pero media hora más tarde escucharon los tiernos quejidos de quien ahora se llama Milagros.

Yanelys explicó que fue al baño "y sintió que algo cayó, y cuando ella se dio cuenta, era su beba que cayó a la taza del baño", relató Catalina Campoverde, la pediatra del equipo de neonatología que atendió a la niña.

"Pujé y no pensé que me iba a salir el bebé. Me sorprendí, quedé en shock y cuando ya la vi, llamé a mi hermana para que recoja al bebé del baño", contó Yanelys a los doctores.

image.png

La hermana de Yanelys tomó a la bebé pero la dio por muerta pues "no se movía, no reaccionaba, estaba mezclada con orinas en el baño", relató la doctora.

"La sacó, la envolvió en un pañal y la puso en un cartón, mientras ayudaba a la madre", que estaba sangrando, pero treinta minutos después, la bebé empezó a reaccionar y llamaron al 911, reseñó Campoverde con base en las versiones de la tía de la niña.

El hecho ocurrió el pasado 24 de abril en Camilo Ponce Enríquez, Venezuela, pero madre e hija fueron trasladadas al hospital más cercano para ellas, el Teófilo Dávida, de la ciudad de Machala, a aproximadamente una hora de distancia.

La bebé llegó en mal estado: "completamente cianótico, hipoactivo, hipotónico" y entró a cuidados intensivos neonatales con ventilación mecánica.

image.png

"A pesar de todo, ella fue activa, reactiva, y luego que salió del ventilador, reaccionaba muy bien", comentó la doctora al señalar que la bebé salió el jueves 7 de julio del hospital tras 74 días de estrictos cuidados.

Fue bautizada así "en honor al milagro que sucedió, porque en realidad nosotros, incluso como médicos, pensamos que el bebé no iba a soportar todo el proceso de hipotermia, de acidosis con la que vino", señaló.

"La mamá súper preocupada fue muy responsable, permaneció en el hospital todo el tiempo, aunque ya fue dada de alta, pero no abandonó un solo día a su hija", apuntó la doctora.

Por ello, en el hospital Teodoro Dávila creen que, además de la atención médica, la paciencia y el amor de la madre fueron de gran ayuda. Milagros salió del hospital en buen estado y con 2 kilos de peso.