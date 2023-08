Misteriosa premonición: lesión y suspenso en duelo decisivo Boca vs. Racing

image.png

La predicción de Armas no se detuvo allí. En una entrevista previa al primer partido, el astrólogo compartió su visión sobre el desenlace de esta serie apasionante. "Vi el empate y la lesión", declaró Armas en referencia a su intuición. Pero su presciencia no se limitó a eso. Armas adelantó que Boca pasaría a las semifinales de la Copa Libertadores, aunque advirtió que el camino no sería sencillo. "Será una guerra, muy difícil y accederá a la siguiente instancia con lo justo", agregó.

Aunque algunos escépticos podrían descartar sus palabras como mera coincidencia, Armas ha ganado notoriedad en las redes sociales al acertar en otras ocasiones tanto en el ámbito deportivo como político. Reside en Paraguay actualmente y ha sido un seguidor apasionado de Boca Juniors, lo que le ha permitido establecer un vínculo cercano con los eventos y jugadores del equipo.

El astrólogo también compartió pronósticos sobre otros aspectos del mundo deportivo en su cuenta de Twitter. En particular, hizo mención a Lionel Messi, prediciendo un "lindo 2023" para el astro, quien ya ha conquistado un título con el Inter Miami. Además, destacó a Julián Álvarez, vaticinando que cualquier equipo con el joven jugador, incluyendo el Manchester City y la Selección Argentina, tendrá un futuro prometedor.

A medida que se acerca el decisivo partido de vuelta entre Boca y Racing, las palabras de Giorgio Armas han capturado la atención de los aficionados y generan expectación sobre si sus predicciones se materializarán una vez más. El fútbol siempre ha sido impredecible, pero en este caso, un astrólogo ha logrado añadir un elemento de anticipación único a la emoción del deporte rey.