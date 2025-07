Mito o realidad: ¿sonarse los dedos provoca artritis?

Uno de los casos más conocidos es el del médico estadounidense Donald Unger, quien durante seis décadas se sonó los dedos de una sola mano todos los días, mientras que dejó la otra sin tocar. Al final del experimento, no presentó diferencias entre ambas manos en términos de inflamación, rigidez o daño articular.

Aunque no causa artritis, abusar del gesto o hacerlo con fuerza excesiva puede generar molestias. Algunas personas pueden experimentar inflamación leve, sensibilidad en los ligamentos o tendones, o chasquidos incómodos si hay una condición preexistente.

Tampoco se descarta que, en algunos casos, se convierta en un comportamiento compulsivo. Si bien no representa un riesgo médico grave, puede ser una señal de ansiedad o tensión acumulada.

Estirar las articulaciones puede generar una leve sensación de bienestar. Se cree que esto se debe a la liberación de presión en la cápsula articular y a la estimulación de receptores sensoriales en la zona.

Para muchas personas, sonarse los dedos cumple una función similar a estirarse después de estar mucho tiempo quieto: alivia, aunque sea momentáneamente.

Cómo impacta en el cuerpo sonarse los dedos de la mano

Después de que se produce el crujido, el líquido sinovial tarda entre 10 y 30 minutos en reabsorber las burbujas de gas, por lo que no es posible repetir el sonido de inmediato en la misma articulación. No existe una cantidad “peligrosa”, pero es recomendable no ejercer fuerza innecesaria ni generar dolor al hacerlo.

Si aparecen síntomas como dolor, inflamación persistente, rigidez o trabas en el movimiento, lo ideal es hacer una consulta médica. En ocasiones, puede haber un cuadro asociado, como dedo en gatillo o alguna forma de tendinitis, que requiere evaluación específica.