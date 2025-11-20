Momi Giardina se cansó y destrozó a sus compañeros de MasterChef con un letal comentario

Sorpresa total en MasterChef: Momi Giardina explotó al aire y destruyó a sus compañeros con un comentario letal. La participante, cansada de quedar afuera de los encuentros que hacen fuera de cámara, se despachó con todo y dejó a todos helados.
Sorpresa total en MasterChef: Momi Giardina explotó al aire y destruyó a sus compañeros con un comentario letal. La participante, cansada de quedar afuera de los encuentros que hacen fuera de cámara, se despachó con todo y dejó a todos helados.
Según contó, en el programa de Luzu que participa, mientras el resto del grupo se junta “todos los días” a comer asados, juntadas y reuniones interminables, ella no puede porque su vida y sus horarios no se lo permiten. Y aunque le encantaría ser parte, vive con el famoso FOMO que la carcome cada vez que ve fotos o escucha a los demás.
“Se juntan todos los días. Ayer había asado en lo de Luckra y me da FOMO no ir, ¿me entendés?”, lanzó con fastidio mencionando a Maxi López y al anfitrión incluido en el asunto mientras sus compañeros del programa de stream la quisieron contener, ella siguió enojadísima.
Pero la frase que hizo estallar todo fue cuando se indignó aún más con la rutina grupal: “¡Todos los días! Yo no puedo con tanto. ¡Comprate una vida!”, disparó sin filtro y con una bronca que se notó en el aire.
Momi añadió que el reclamo no lo dijo solo frente a cámara: también se los tiró en la cara. “Se los dije ayer: flacos, ustedes no tienen familia, amigo”, comentó, mostrando que el comentario no fue un impulso, sino algo que ya venía masticando hace rato.
Clima caliente en la competencia culinaria: juntadas, reclamos y una participante que ya no piensa callarse más.