Lunares peligrosos: cuál es la regla de autocontrol para detectarlos

B – Bordes: los contornos deben ser parejos; cuando aparecen irregulares, difusos o con picos, pueden indicar un problema.

C – Color: el tono debe ser uniforme. La presencia de varios colores —negro, marrón, rojizo o azulado— en una misma lesión es un signo de alerta.

D – Diámetro: un tamaño mayor a 6 mm no implica cáncer, pero sí justifica una consulta.

E – Evolución: cualquier cambio rápido en la apariencia, el crecimiento o la aparición de lunares nuevos cerca de uno existente debe evaluarse con un especialista.

Cáncer de piel: cómo protegerse del sol sin perder la vitamina D

La exposición solar sin cuidados es uno de los principales factores que incrementan el riesgo de melanoma. Aunque la luz del sol es necesaria para la síntesis de vitamina D, es importante evitar las horas de mayor intensidad y usar protector solar de amplio espectro, prendas que cubran la piel, sombrero y gafas.

Las quemaduras solares, especialmente las repetidas durante la infancia o adolescencia, elevan aún más las probabilidades de desarrollar cáncer de piel.

También requieren mayor vigilancia quienes tienen piel muy clara, numerosos lunares, antecedentes familiares de melanoma o quienes usan camas solares. Conocer estos factores de riesgo permite reforzar las medidas de prevención y mantenerse atento a posibles cambios.

Además del autocontrol mensual, los dermatólogos recomiendan realizar una consulta anual para detectar lesiones sospechosas antes de que aparezcan complicaciones. Mantener la piel bajo observación y protegerla del sol sigue siendo la forma más eficaz de reducir riesgos.