"¿Qué hiciste?": la joven que intentó salvar a Fernando Báez Sosa explotó en las redes sociales

En su relato, Pérez Antonelli también evidenció su enojo por las cosas que, desde su perspectiva, se omitieron. "Si bien yo dije que no iba a estar en el documental porque no me interesaba, existe el material de archivo y se me podía nombrar", indicó.

En ese marco, la joven completó: "Me dolió que no se me nombre. Con lo que hice y toda la repercusión que tuvo, no fue una cosa menor", añadió.

"Darle todo el mérito a los policías, que si bien es verdad que fueron los que mayor tiempo estuvieron haciéndole RCP (a Fernando Báez Sosa), no fueron quienes la iniciaron. Lo hicimos un chico y yo. Ellos luego vinieron a ayudar y yo los estuve guiando porque tenían cierto desconocimiento".

"¿Por qué decidieron omitirme? ¿Por qué no contaron que en el juicio se quiso culpar a una piba de 17 años? Fueron cosas claves en la historia", reprochó.

Por último, Pérez Antonelli cargó contra los rugbiers condenados por "no pedir perdón" y no mostrarse arrepentidos. "Son cínicos", acusó.

También dejó abierta la posibilidad de mirar el documental en algún momento, pero reflexionó: "Si lo veo, me voy a terminar indignando el doble". Y, con un mensaje a sus seguidores, finalizó: "Recordemos a Fernando por lo que cuentan de él. Eso es lo más importante. Recordarlo a él".