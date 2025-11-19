En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Fernando Báez Sosa
Rugbiers
Nuevo cuestiionamiento

"¿Qué hiciste?": la joven que intentó salvar a Fernando Báez Sosa explotó en las redes sociales

Virginia Pérez Antonelli, la joven reconocida por ser la primera persona en asistir y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Fernando Báez Sosa, hizo su descargo.

La joven que intentó salvar a Fernando Báez Sosa volvió a apuntar contra Netflix y los rugbiers: Qué bronca
La joven que intentó salvar a Fernando Báez Sosa volvió a apuntar contra Netflix y los rugbiers: "Qué bronca"

Virginia Pérez Antonelli, la joven reconocida por ser la primera persona en asistir y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Fernando Báez Sosa en el lugar del asesinato, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, volvió a cuestionar el documental de Netflix, “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”. Sus dardos, principalmente, fueron nuevamente contra los directores y los rugbiers condenados por el crimen.

Leé también Fernando Báez Sosa: el desgarrador relato del papá de Pertossi, uno de los rugbiers, al recordar cómo se enteró del crimen
El papá de Pertossi, uno de los rugbiers, reveló cómo se enteró del crimen de Fernando Báez Sosa

"Netflix, ¿qué hiciste?", planteó Pérez Antonelli en el inicio de su descargo, a través de un video de cuatro minutos, en redes sociales. "Aparezco porque tengo que aparecer. Estamos opinando todos de algo que conmovió al país entero y cómo todo el mundo tiene derecho a opinar, lo voy a hacer", expresó.

"No vi el documental, vi fragmentos. Estoy hablando de cosas que me contaron y de mi familia que lo vio", aclaró la chica que tenía 17 años cuando socorrió a Fernando, a la salida del boliche Le Brique.

"Qué bronca e impotencia. Cómo se le da voz, guion, lugar y maquillaje a un montón de personas que salen a victimizarse. Se eligió contar, creo yo, una historia de manera incorrecta. El foco tendría que haber estado en la vida de Fernando y en sus logros", opinó.

En su relato, Pérez Antonelli también evidenció su enojo por las cosas que, desde su perspectiva, se omitieron. "Si bien yo dije que no iba a estar en el documental porque no me interesaba, existe el material de archivo y se me podía nombrar", indicó.

En ese marco, la joven completó: "Me dolió que no se me nombre. Con lo que hice y toda la repercusión que tuvo, no fue una cosa menor", añadió.

"Darle todo el mérito a los policías, que si bien es verdad que fueron los que mayor tiempo estuvieron haciéndole RCP (a Fernando Báez Sosa), no fueron quienes la iniciaron. Lo hicimos un chico y yo. Ellos luego vinieron a ayudar y yo los estuve guiando porque tenían cierto desconocimiento".

Embed

"¿Por qué decidieron omitirme? ¿Por qué no contaron que en el juicio se quiso culpar a una piba de 17 años? Fueron cosas claves en la historia", reprochó.

Por último, Pérez Antonelli cargó contra los rugbiers condenados por "no pedir perdón" y no mostrarse arrepentidos. "Son cínicos", acusó.

También dejó abierta la posibilidad de mirar el documental en algún momento, pero reflexionó: "Si lo veo, me voy a terminar indignando el doble". Y, con un mensaje a sus seguidores, finalizó: "Recordemos a Fernando por lo que cuentan de él. Eso es lo más importante. Recordarlo a él".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fernando Báez Sosa Rugbiers Netflix
Notas relacionadas
"Muy arrepentido": uno de los rugbiers que mató a Fernando se confesó y contó qué pasó esa noche
"Rezo mucho": la "conversión" de los rugbiers en la cárcel tras el crimen de Fernando Báez Sosa
Máximo Thomsen en la mira: cómo lo complicó el documental de la muerte de Fernando Báez Sosa su estadía en la cárcel

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar