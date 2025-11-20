Martita Fort confirmó a quién dirigió su duro posteo y detalló la fuerte interna familiar: "Quilombos"

“Mi posteo iba directo a algo personal entre mi tío y yo. Y a raíz de eso derivaron en un montón de quilombos, se dijeron un montón de cosas y me escribieron in montón de personas que nada que ver", insistió Martita Fort.

"Estamos bien. Va a existir una charla (con Eduardo). Creo que ambos estamos cansados de los medios de ser algo tan polémico", se sinceró.

Sobre las diferencias dentro del clan, la hija de Ricardo reconoció: "Es una familia complicada donde no existe una comunicación buena entre todos los pares. Se que es mi familia es muy dividida, trato de ser quien una y cada uno tiene sus razones pero al menos estar con la mente tranquila. Puedo no estar a favor de ciertas cosas pero trato de estar en paz con todo".

En el estudio, Nancy Duré explicó sobre el conflicto en la familia Fort: "Hay una guerra interna. Sabemos que la fábrica después de que no estuvo más Ricardo, quedó en manos de Jorge y Eduardo, los dos hermanos, y el tercio que correspondía a los chicos, Martita y Felipe, siempre fue manejado por Eduardo y el doctor Carozza que los representaba. Pero claro, ellos nunca terminaron de poder insertarse. Felipe siempre se quejaba que tenía proyectos como el Marroc gigante y demás y que no se los aprobaba el tío, se quejaba por eso. Sienten que no tienen apoyo".

Y el conductor Matías Vázquez aseguró: "Lo voy a decir y es la informacion que me llegó, que es una bajada de línea, parece, contra Eduardo, el hermano que siempre estuvo enfrentado a Ricardo Fort".

El contundente posteo de Martita Fort que desató una gran polémica en la familia

Martita Fort, hija del recordado Ricardo Fort, compartió un posteo a corazón abierto revelando sus sentimientos y planteando diferencias con gran parte de su familia.

"Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando dentro de tu propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer", comenzó la joven su profundo mensaje.

"Cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad, que me impulsen. Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o un motivo de conflicto", explicó a flor de piel.

"Y cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay. Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miame que lo tape", finalizó Martita Fort, de 21 años, contundentente contra su familia.