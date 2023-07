Mostró el truco definitivo para eliminar los malos olores de las zapatillas y se volvió viral

En las últimas horas, un video compartido en la popular plataforma de TikTok ha causado sensación entre los usuarios al revelar un truco definitivo para absorber y eliminar los malos olores de las zapatillas de manera rápida y sencilla. La cuenta de TikTok @crisdecolove, conocida por sus consejos de decoración y DIY (Do It Yourself), ha sido la responsable de este fenómeno viral.