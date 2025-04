Murió el papa Francisco: la historia detrás de la foto más viral de Jorge Bergoglio.

La foto viral del papa Francisco en el subte

Corría junio de 2008. Pablo Leguizamón tenía 28 años, vivía en Buenos Aires y combinaba su formación en la Asociación de Reporteros Gráficos con trabajos como fotógrafo freelance. Aquel día, decidió “salir a la pesca”, como él mismo lo describe. Se dirigió a Plaza Miserere, donde el entonces arzobispo Jorge Bergoglio encabezaba la ceremonia del Corpus Christi.

El acto terminó. El escenario quedó vacío y el público se empezó a dispersar. Pablo, sin saber por qué, mantuvo la vista sobre Bergoglio. Mientras otros fotógrafos desarmaban sus equipos, él lo siguió desde lejos. “Pensé que iba a subirse a un auto oficial. Pero hizo un par de cuadras y se metió en el subte”, relata aún con sorpresa. Fue entonces cuando sintió que algo pasaba. Corrió. Saltó los molinetes. Se trabó con su mochila. Y entró al andén de la línea A, cámara en mano.

La escena no parecía real. En el subte más antiguo de la ciudad, con asientos de madera y luz tenue, Jorge Bergoglio viajaba como un pasajero más. Pablo se acercó, ajustó lo que pudo su cámara y disparó. Varias veces. Algunas fotos salieron movidas, otras mal iluminadas. Pero hubo una que capturó algo más que una silueta. Mostraba al futuro Papa sentado, con el tapado abierto, la mano en el pecho y la mirada elevada.

Al principio, Pablo intentó ofrecer la foto a los medios. Le dijeron que no. Que no era relevante. Que “la imagen era la de la plaza”. Así que la guardó. Y se olvidó de ella. Cinco años después, el 13 de marzo de 2013, Bergoglio fue elegido Papa. Un amigo lo llamó: “¿Vos no tenías una foto?”. En ese entonces, Pablo estaba mal económicamente, desilusionado con la profesión. Pero decidió intentarlo. Y funcionó.

Una imagen del Papa que no necesitó filtros

Lo que más le impactó a Pablo no fue el reconocimiento. Fue la ausencia de reacción en el momento. “Nadie lo miraba. Nadie pedía una selfie. Era cero rockstar”, cuenta. El hombre más poderoso de la Iglesia católica viajaba en subte sin seguridad, sin flashes, sin asistentes. Y eso, precisamente, fue lo que hizo que esa imagen se volviera tan poderosa con el tiempo. Mostraba algo que no podía actuarse: la austeridad real.

Con el paso de los años, la foto viral del papa Francisco resurgió cada vez que la figura del pontífice se volvía tema. La imagen, simple y sin pretensiones, terminó siendo la más difundida de su etapa como arzobispo. Pablo lo dice claro: “Estas fotos sirven como documento. Si en el futuro se duda de quién era, ahí está la prueba”.

La muerte del papa Francisco: el fin de una era

Este lunes 21 de abril de 2025, a las 7:35 de la mañana (hora de Roma), el Vaticano confirmó el fallecimiento del papa Francisco, a los 88 años. Aunque había aparecido en público días atrás, su salud ya venía muy deteriorada desde su internación en febrero, cuando fue diagnosticado con una neumonía bilateral que derivó en crisis respiratorias y una infección polimicrobiana. Su cuadro obligó a realizar transfusiones de sangre y asistencia con oxígeno.

Según el comunicado de la Santa Sede, la causa más probable fue una acumulación de mucosidad endobronquial que complicó aún más su frágil estado. La última aparición fue el domingo de Pascua. Días después, su vida se apagó.

Una fotografía del papa Francisco que sigue hablando

Hoy, esa foto viral del papa Francisco vuelve a tomar fuerza. No por el personaje, sino por lo que representa. Una imagen que sobrevivió al tiempo, a los cambios tecnológicos, a la moda de lo inmediato. Una foto que habla, que documenta, que conmueve. Como dice Pablo, “no fue moda, no fue viralización… fue historia”.

Y esa historia sigue hablándonos. Porque a veces, una imagen dice mucho más que mil palabras. Y cuando se trata de alguien como Francisco, cada detalle cuenta.