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Murió un histórico relator deportivo a los 68 años: el desgarrador mensaje de su esposa

El deporte está de luto: murió un reconocido periodista y su familia quedó devastada. Enterate.

Murió un histórico relator deportivo a los 68 años: el desgarrador mensaje de su esposa

El mundo del deporte y la televisión internacional atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Dan Hicks, uno de los periodistas y relatores más reconocidos de NBC Sports. Tenía 68 años y su fallecimiento fue confirmado por su esposa, la también comentarista deportiva Hannah Storm, quien compartió un conmovedor mensaje en las redes sociales y reveló que murió de manera repentina después de atravesar una "enfermedad aguda".

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La noticia generó una fuerte repercusión entre colegas, figuras del deporte y seguidores de sus transmisiones. Hicks construyó una extensa carrera en la televisión estadounidense y se convirtió en una de las voces más reconocidas de las coberturas deportivas de NBC, especialmente en disciplinas como el golf, el fútbol americano y el tenis.

Fue su esposa quien comunicó la triste noticia con unas palabras que reflejaron el profundo impacto que provocó su partida en el entorno familiar.

"Nuestra familia está destrozada por la repentina e inesperada muerte de Dan tras una enfermedad aguda. Fue un esposo devoto durante más de 30 años, un padre amoroso de nuestras tres hijas y un amigo querido para tantos. Su pérdida es inmensurable", expresó Storm.

El mensaje también incluyó una descripción de la personalidad del periodista y de la huella que dejó en quienes compartieron su vida y su trabajo.

"Dan era una persona única y, sencillamente, alguien con quien todo el mundo quería estar. Cuando entraba a una habitación, contagiaba su energía, despertaba risas y lograba unir a las personas. Era inmensamente amable, atento y divertido, y hacía que todos se sintieran importantes", recordó.

En el mismo texto, Hannah Storm reconoció el difícil momento que atraviesan ella y sus tres hijas: "Nuestras tres hijas y yo estamos destrozadas. Agradecemos profundamente el cariño y el apoyo que rodean a nuestra familia durante este momento tan difícil".

Y cerró con una frase que conmovió a quienes conocieron al histórico relator: "Simplemente, no existen palabras para expresar cuánto lo vamos a extrañar".

Dan Hicks desarrolló una carrera de más de tres décadas en el periodismo deportivo estadounidense. Se incorporó a NBC en 1992, donde comenzó cubriendo competencias de la NBA y la NFL, primero como reportero y posteriormente como relator.

Con el paso de los años se convirtió en una de las principales figuras de las transmisiones de golf de la cadena. Entre 2000 y 2026 estuvo vinculado a las coberturas de este deporte, donde consolidó su reconocimiento entre los espectadores.

También fue una de las voces principales de los partidos de fútbol americano de la Universidad de Notre Dame y participó en las transmisiones de tenis de NBC entre 2019 y 2023.

Su trabajo en grandes acontecimientos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos, lo posicionó como una figura de referencia dentro de la televisión estadounidense.

La muerte de Hicks deja un profundo vacío en NBC Sports y en el periodismo deportivo. Mientras sus colegas y seguidores despiden a una de las voces más reconocidas de la cadena, su familia atraviesa un momento de enorme tristeza por una pérdida que, según expresó su esposa, fue tan repentina como inesperada.

En pocas palabras

  • Murió Dan Hicks: Falleci ilde{o} el reconocido periodista y relator deportivo de NBC Sports a los 68 a ilde{n}os.
  • Causa y mensaje: Su esposa, Hannah Storm, confirm ilde{o} su muerte repentina tras una "enfermedad aguda" y comparti ilde{o} un emotivo mensaje.
  • Carrera destacada: Hicks tuvo una extensa trayectoria en NBC Sports desde 1992, cubriendo golf, f ilde{u}tbol americano y tenis.
Resumen generado por Thinkindot AI
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