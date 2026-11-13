Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la serie perfecta para el fin de semana

Elena, interpretada por Clara Galle, atropella accidentalmente a un hombre. El episodio la deja en estado de desesperación. La joven es madre soltera y su mayor temor es terminar en prisión y quedar separada de su hija.

Frente a esa posibilidad, decide comunicarse con sus hermanas para pedirles ayuda. Paula y Cris reciben una llamada que las obliga a involucrarse en una situación que ninguna había imaginado. Lo que inicialmente parece un intento de proteger a Elena termina convirtiéndose en una decisión que tendrá consecuencias mucho más profundas.

El conflicto adquiere otra dimensión cuando Cris llega al lugar del accidente. Allí encuentra el automóvil de Elena abandonado cerca de una playa y descubre que Paula también está presente. Pero hay un detalle que transforma definitivamente el escenario: debajo del vehículo se encuentra el cuerpo sin vida de un policía.

Según la descripción oficial en Netflix: "Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo".

El elenco principal de Esa noche con Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas

Clara Galle

Paula Usero

Claudia Salas

Pedro Casablanc

Nüll García

Raidher Diaz

Cuántos capítulos tiene Esa noche en Netflix

Esa noche cuenta con seis episodios, una extensión que permite desarrollar el conflicto sin convertir la historia en una producción demasiado extensa.

El principal atractivo de Esa noche está en el conflicto moral que plantea. La historia no presenta únicamente un accidente y sus consecuencias legales. También explora las decisiones que toman tres personas cuando sienten que la vida de alguien cercano está en peligro.

El vínculo entre las hermanas funciona como el motor de la narración. La lealtad familiar aparece constantemente enfrentada al miedo, la culpa y la responsabilidad individual.

Con actuaciones de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, una historia basada en una novela publicada en 2021 y una estructura de seis episodios, Esa noche reúne los ingredientes de un drama cargado de suspenso.

Tráiler oficial de Esa Noche en Netflix