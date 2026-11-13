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Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la serie perfecta para el fin de semana

Esta miniserie española de Netflix combina suspenso, drama familiar y decisiones extremas a partir de un accidente que cambiará la vida de tres hermanas.

Está en Netflix

Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la serie perfecta para el fin de semana. (Foto: Archivo)

La miniserie española de Netflix que está llamando la atención por su atrapante historia tiene todos los ingredientes para convertirse en una de esas producciones difíciles de abandonar. Con apenas seis episodios, Esa noche construyó un relato cargado de tensión, secretos familiares y decisiones desesperadas que comenzaron durante unas vacaciones en República Dominicana.

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José Coronado arrasa en Netflix con una nueva miniserie española de 4 episodios. (Foto: Archivo)

Lo que debía ser un viaje para disfrutar y descansar terminó convirtiéndose en una pesadilla para tres hermanas que quedaron atrapadas en una situación límite.

Protagonizada por Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas, la ficción presentó una historia en la que un accidente inesperado desencadenó una sucesión de acontecimientos cada vez más difíciles de controlar.

De qué trata Esa noche en Netflix

La historia de Esa noche comienza durante un viaje de tres hermanas a República Dominicana. Elena, Paula y Cris comparten unos días de descanso cuando un acontecimiento inesperado modifica por completo sus planes.

Elena, interpretada por Clara Galle, atropella accidentalmente a un hombre. El episodio la deja en estado de desesperación. La joven es madre soltera y su mayor temor es terminar en prisión y quedar separada de su hija.

Frente a esa posibilidad, decide comunicarse con sus hermanas para pedirles ayuda. Paula y Cris reciben una llamada que las obliga a involucrarse en una situación que ninguna había imaginado. Lo que inicialmente parece un intento de proteger a Elena termina convirtiéndose en una decisión que tendrá consecuencias mucho más profundas.

El conflicto adquiere otra dimensión cuando Cris llega al lugar del accidente. Allí encuentra el automóvil de Elena abandonado cerca de una playa y descubre que Paula también está presente. Pero hay un detalle que transforma definitivamente el escenario: debajo del vehículo se encuentra el cuerpo sin vida de un policía.

Según la descripción oficial en Netflix: "Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo".

El elenco principal de Esa noche con Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas

  • Clara Galle
  • Paula Usero
  • Claudia Salas
  • Pedro Casablanc
  • Nüll García
  • Raidher Diaz

Cuántos capítulos tiene Esa noche en Netflix

Esa noche cuenta con seis episodios, una extensión que permite desarrollar el conflicto sin convertir la historia en una producción demasiado extensa.

El principal atractivo de Esa noche está en el conflicto moral que plantea. La historia no presenta únicamente un accidente y sus consecuencias legales. También explora las decisiones que toman tres personas cuando sienten que la vida de alguien cercano está en peligro.

El vínculo entre las hermanas funciona como el motor de la narración. La lealtad familiar aparece constantemente enfrentada al miedo, la culpa y la responsabilidad individual.

Con actuaciones de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, una historia basada en una novela publicada en 2021 y una estructura de seis episodios, Esa noche reúne los ingredientes de un drama cargado de suspenso.

Tráiler oficial de Esa Noche en Netflix

En pocas palabras

  • Miniserie española: Netflix estrena "Esa noche", un drama de suspenso familiar de seis episodios.
  • Trama: Tres hermanas se ven envuenciadas en un accidente con consecuencias fatales y secretos.
  • Elenco: Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas protagonizan este atrapante relato.
Resumen generado por Thinkindot AI
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