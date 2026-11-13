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Yanina Latorre defendió a Wanda Nara tras el escandaloso video del cruce con la China Suárez: "Pasaron más cosas"

La conductora Yanina Latorre se refirió al material que trascendió sobre la fuerte discusión entre Wanda Nara y la China Suárez y aportó más datos.

13 nov 2026, 14:25
Yanina Latorre defendió a Wanda Nara tras el escandaloso video del cruce con la China Suárez: Pasaron más cosas

Yanina Latorre defendió a Wanda Nara tras el escandaloso video del cruce con la China Suárez: "Pasaron más cosas"

Yanina Latorre defendió a Wanda Nara tras el escandaloso video del cruce con la China Suárez: Pasaron más cosas

Yanina Latorre defendió a Wanda Nara tras el escandaloso video del cruce con la China Suárez: "Pasaron más cosas"

Wanda Nara y la China Suárez mantuvieron un terrible cruce la puerta de la casa de los sueños que quedó registrado en imágenes y que generó un enorme revuelo en los medios.

En las imágenes que circularon se vio a la conductora de MasterChef Celebrity muy enojada con la pareja de Mauro Icardi e increpándola con términos duros.

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En ese sentido, Yanina Latorre se refirió a este tema a través de su cuenta de Instagram y aportó más datos sobre el terrible escándalo entre las dos, planteando que el video que trascendió fue editado y faltan algunos framentos de ese diálogo.

"Wanda enajenada, subieron un video editado. Pasaron más cosas, tengo todo lo que falta en el video. Editan lo que les conviene y eso no es objetivo", aseguró la conductora de SQP (América Tv).

Y amplió sobre el polémico material que salió a la luz: "Wanda dijo muchas más cosas que a ellos no les conviene que salgan. Parece que hay cosas graves. ¿Editar para un lado?".

En tanto, Latorre señaló que Wanda no fue quien filmó la conversación y que ella estaba preocupada solamente por su hija: "Obviamente Wanda no grabó. Estaba desesperada por el llamado de la niña. La situación era muy grave. Parece que para el otro lado no", contextualizó la conductora.

"Wanda denuncia que faltan frases. Dijo cosas peores, pero con eso quedarían mal la China y Mauro. El tema son los voceros que se dejan operar", cerró aportando aún más precisiones sobre el tenso cruce entre Wanda y la China Suárez.

La tajante reacción de Wanda Nara ante el video filtrado insultando a la China Suárez

Wanda Nara se volcó a sus redes y compartió un picante comunicado luego de la difusión del video donde está sacada contra la China Suárez.

La conductora habló del tema desde sus historias de Instagram en un mensaje que parece referirse al video difundido en las últimas horas: "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", aseguró.

Con esa frase, la empresaria sugiere que el material fue editado y justifica su reacción en el hecho. Mientras tanto, el video aporta un nuevo elemento a un conflicto mediático y judicial que sigue creciendo con Mauro Icardi.

     

 

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