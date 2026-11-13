Yanina Latorre defendió a Wanda Nara tras el escandaloso video del cruce con la China Suárez: "Pasaron más cosas"

Y amplió sobre el polémico material que salió a la luz: "Wanda dijo muchas más cosas que a ellos no les conviene que salgan. Parece que hay cosas graves. ¿Editar para un lado?".

En tanto, Latorre señaló que Wanda no fue quien filmó la conversación y que ella estaba preocupada solamente por su hija: "Obviamente Wanda no grabó. Estaba desesperada por el llamado de la niña. La situación era muy grave. Parece que para el otro lado no", contextualizó la conductora.

"Wanda denuncia que faltan frases. Dijo cosas peores, pero con eso quedarían mal la China y Mauro. El tema son los voceros que se dejan operar", cerró aportando aún más precisiones sobre el tenso cruce entre Wanda y la China Suárez.

La tajante reacción de Wanda Nara ante el video filtrado insultando a la China Suárez

Wanda Nara se volcó a sus redes y compartió un picante comunicado luego de la difusión del video donde está sacada contra la China Suárez.

La conductora habló del tema desde sus historias de Instagram en un mensaje que parece referirse al video difundido en las últimas horas: "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", aseguró.

Con esa frase, la empresaria sugiere que el material fue editado y justifica su reacción en el hecho. Mientras tanto, el video aporta un nuevo elemento a un conflicto mediático y judicial que sigue creciendo con Mauro Icardi.