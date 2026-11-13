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La insólita advertencia de China a las personas flacas: el motivo sorprendió a todos

¿Por qué les piden a las personas flacas que no salgan a la calle? La explicación detrás de la insólita medida. Enterate.

La insólita advertencia de China a las personas flacas: el motivo sorprendió a todos

Una advertencia meteorológica tan particular como inesperada comenzó a circular por las redes sociales y sorprendió a miles de personas. Según publicaciones virales, las autoridades de China habrían recomendado a quienes pesan menos de 50 kilos o tienen una contextura física muy delgada que permanezcan en sus casas y eviten salir a la calle. El motivo estaría relacionado con la intensidad de los fuertes vientos que afectan a distintas regiones del país.

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La información generó repercusión por lo inusual de la recomendación: el peso corporal se convirtió en el centro de una advertencia vinculada con las condiciones climáticas. Las publicaciones sostienen que las ráfagas podrían alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora e incluso superar los 150 km/h en algunas zonas.

De acuerdo con las versiones que circulan, el fenómeno estaría relacionado con sistemas de baja presión y corrientes de aire provenientes de Mongolia, que afectarían principalmente al norte y centro de China. Entre las regiones mencionadas aparecen Pekín, Tianjin y la provincia de Hebei.

El riesgo señalado sería que las personas de menor peso corporal tengan mayores dificultades para mantener el equilibrio frente a ráfagas extremas, con posibilidad de sufrir caídas o accidentes en espacios abiertos.

Sin embargo, hay un dato importante: la supuesta advertencia especial para personas de menos de 50 kilos no fue corroborada por los organismos meteorológicos oficiales chinos. Una revisión de los reportes publicados por el Centro Meteorológico Nacional de China no encontró una alerta con esa recomendación ni confirmó las velocidades extremas difundidas en las publicaciones virales.

De hecho, el organismo informó el 12 de noviembre sobre condiciones de niebla en distintas regiones, mientras que sus partes meteorológicos no respaldaron la versión de un aviso específico para personas delgadas.

La historia también tiene un antecedente real: en abril de 2025, autoridades meteorológicas de China sí recomendaron a las personas que pesaban menos de 50 kilos permanecer bajo techo ante fuertes vientos que afectaban el norte del país. En aquella oportunidad se habían emitido alertas meteorológicas por ráfagas intensas en Pekín, Tianjin y sectores de Hebei.

Por eso, la publicación actual parece recuperar una advertencia que efectivamente tuvo repercusión internacional en 2025, aunque no hay confirmación oficial de que se haya emitido nuevamente en noviembre de 2026.

Así, una recomendación que parece salida de una situación insólita volvió a convertirse en tema de conversación internacional. La clave está en distinguir el antecedente meteorológico real de la nueva versión viral, que hasta el momento no cuenta con respaldo oficial.

En pocas palabras

  • Advertencia meteorológica: Autoridades chinas habrían recomendado a personas delgadas permanecer en casa por fuertes vientos.
  • Origen de la viralización: La advertencia se basa en una recomendación similar de abril de 2025, pero sin confirmación oficial actual.
  • Riesgo principal: Las ráfagas extremas podrían dificultar el equilibrio y causar caídas en personas de bajo peso corporal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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