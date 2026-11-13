La insólita advertencia de China a las personas flacas: el motivo sorprendió a todos

Sin embargo, hay un dato importante: la supuesta advertencia especial para personas de menos de 50 kilos no fue corroborada por los organismos meteorológicos oficiales chinos. Una revisión de los reportes publicados por el Centro Meteorológico Nacional de China no encontró una alerta con esa recomendación ni confirmó las velocidades extremas difundidas en las publicaciones virales.

De hecho, el organismo informó el 12 de noviembre sobre condiciones de niebla en distintas regiones, mientras que sus partes meteorológicos no respaldaron la versión de un aviso específico para personas delgadas.

La historia también tiene un antecedente real: en abril de 2025, autoridades meteorológicas de China sí recomendaron a las personas que pesaban menos de 50 kilos permanecer bajo techo ante fuertes vientos que afectaban el norte del país. En aquella oportunidad se habían emitido alertas meteorológicas por ráfagas intensas en Pekín, Tianjin y sectores de Hebei.

Por eso, la publicación actual parece recuperar una advertencia que efectivamente tuvo repercusión internacional en 2025, aunque no hay confirmación oficial de que se haya emitido nuevamente en noviembre de 2026.

Así, una recomendación que parece salida de una situación insólita volvió a convertirse en tema de conversación internacional. La clave está en distinguir el antecedente meteorológico real de la nueva versión viral, que hasta el momento no cuenta con respaldo oficial.