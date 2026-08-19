Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 6 × (6 + 11) - 6 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 6 × (6 + 11) - 6 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 11 = 17
La expresión queda así: 39 + 6 × 17 - 6 × 7 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 17 = 102 | 6 × 7 = 42
La expresión queda así: 39 + 102 - 42 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
39 + 102 = 141 |
141 - 42 = 99 |
99 + 15 = (?)
El error común en este tipo de juego está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este reto funciona como una pausa entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: tres habilidades que hacen la diferencia cuando una cuenta parece sencilla, pero esconde una pequeña trampa de orden.