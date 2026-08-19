Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

6 + 11 = 17

La expresión queda así: 39 + 6 × 17 - 6 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 17 = 102 | 6 × 7 = 42

La expresión queda así: 39 + 102 - 42 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 102 = 141 |

141 - 42 = 99 |

99 + 15 = (?)

Resultado final: 114

El error común en este tipo de juego está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este reto funciona como una pausa entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: tres habilidades que hacen la diferencia cuando una cuenta parece sencilla, pero esconde una pequeña trampa de orden.