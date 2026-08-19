Bausili defendió el decreto que flexibiliza los créditos en dólares y el proyecto de reforma del BCRA

"No anticipamos que va a haber un boom de créditos en dólares, es una flexibilización. Todo el sistema financiero conoce el riesgo de descalce y la experiencia de 2001 y nadie va a tomar riesgos no recomendados", insistió.

Bausili dijo que el argumento que levó al Gobierno a tomar esa medida es "ayudar a mejorar las tasas de interés competitivas que cobren los ahorristas".

Bausili reconoció que la restricción a los créditos en dólares a empresas que no generan divisas extranjeras "es una regla que se estableció a la salida de la crisis de convertibilidad, ante un riesgo de descalce del sistema financiero y que casi termina eliminándolo. Se puso una regla muy estricta para que no se puedan usar depósitos en dólares si no es para financiar al sector exportador".

El titular del BCRA explicó que "con el correr del tiempo hay argumentos que dicen que este es uno de los elementos que preservó nuestro sistema financiero porque tuvimos infinidad de crisis cambiarias, y que sin estas reglas hubiese terminado en una crisis bancaria".

"Esto nos preservó, pero la contracara de ese argumento es que tenemos un sistema financiero de los más chicos del mundo. Ahora, la pregunta es: ¿preservamos ese sistema financiero o lo ahorcamos y no permitimos que se desarrolle?", desafió tras calificar a la actual sistema bancario como "un conjunto vacío que vale la pena dar ese debate".

Bausili agregó que "el otro elemento, que es una realidad fáctica, es que los argentinos ahorramos en bienes raíces o en dólares. No ahorramos en moneda local porque la inflación del 2003 al 2023 es del 50.000%. Si la realidad fáctica es que los argentinos ahorramos en dólares, es importante encontrar canales para que ese ahorro se transforme en inversión en Argentina. Es importante incorporar políticas públicas en este tema", enfatizó.

Bausili destacó que con el plan económico de Milei, "los depósitos crecieron desde 2023 de 13.000 millones a 40.000 millones de dólares" y precisó que "entre los sectores que no son exportadores, que podrían beneficiarse con el financiamiento de moneda extranjera, se encuentran desarrolladores inmobiliarios y Pymes que tiene un perfil con socios en el exterior".

La reforma del BCRA

Bausili defendió el proyecto de reforma del Banco Central al que el oficialismo intentará darle media sanción en la próxima sesión del 26 de agosto, en Diputados.

“Es un proyecto que transmite una ambición de institucionalidad muy ambiciosa para Argentina. Podría dar una contribución estructural importante. Tiene 5 ejes y 4 son muy visibles", expresó.

"El primero es simplificar el objetivo del BCRA en una sola función, que es preservar la estabilidad de la moneda. Tenemos un sistema financiero muy chico respecto a nuestra economía y comparada con otros países", afirmó.

Como segundo elemento dijo que "es central eliminar el financiamiento directo del Tesoro, a partir de las cláusulas que se pusieron por la situación de emergencia del 2002, como fue el concepto de adelantos transitorios, que perduraron por siempre y se transformaron en una canilla abierta automática".

Y también destacó el cuarto elemento, que es la "gobernanza" con más restricciones para que el Poder Ejecutivo pueda reemplazar a las autoridades de la entidad. Según el proyecto, solo podrán ser removidos "por causales formales por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso y el Poder ejecutivo".

Bausili anticipó una nueva baja de la inflación

En tanto, sobre el índice de inflación previsto, Bausili ratificó que el Gobierno ve "una marcada reducción en la tasa de inflación en abril, mayo y junio comparado con el período octubre-marzo" y que "la inflación subyacente nos lleva a niveles comparables al 2017 y nos hace tomar una posición muy positiva hacia adelante. Seguimos viendo una reducción de la inflación".

El funcionario confirmó que "los analistas que están publicando las proyecciones para agosto, esperan una inflación algo menor que la de julio" y agregó que "las expectativas del mercado para todo el año 2026 son alrededor del 30% y alrededor del 20% para 2027".

En ese contexto, dijo que "venimos manteniendo una política monetaria, que es la misma desde el fin del año pasado. No es expansiva" y ratificó que "no hay que esperar que el BCRA incentive el aumento de la actividad económica a través de política monetaria. Al contrario, impulsamos un sesgo negativo de la política para la base monetaria".