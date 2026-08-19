Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 6)² - 9 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 6)² - 9 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 6 = 15
La expresión queda así: 15² - 9 × 8 + 27
Luego se calcula la potencia.
15² = 225
La expresión queda así: 225 - 9 × 8 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 8 = 72
La expresión queda así: 225 - 72 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
225 - 72 = 153 |
153 + 27 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar el cálculo mental, la concentración y la lectura precisa de los signos, tres habilidades que hacen la diferencia en cualquier cuenta con varios pasos.