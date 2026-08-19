Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

9 + 6 = 15

La expresión queda así: 15² - 9 × 8 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

15² = 225

La expresión queda así: 225 - 9 × 8 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 8 = 72

La expresión queda así: 225 - 72 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

225 - 72 = 153 |

153 + 27 = (?)

Resultado final: 180

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar el cálculo mental, la concentración y la lectura precisa de los signos, tres habilidades que hacen la diferencia en cualquier cuenta con varios pasos.