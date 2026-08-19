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Se despertó del coma el futbolista que sufrió un grave accidente en una pileta: qué dice el parte médico

El delantero de 20 años despertó del coma inducido tras estar a punto de ahogarse en Cerdeña. Los detalles del nuevo parte médico.

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Se despertó del coma el futbolista que sufrió un grave accidente en una pileta: qué dice el parte médico

Luego de varios días de profunda angustia en el fútbol europeo, llegaron las esperadas buenas noticias sobre la salud de Yael Trepy. El delantero francés del Cagliari se despertó del coma inducido en el que permanecía internado tras haber estado a punto de ahogarse en una pileta durante sus días de vacaciones en la isla de Cerdeña.

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Según informó el Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari mediante un comunicado compartido por la institución deportiva, el equipo médico procedió a reducir de forma progresiva tanto la sedación como el soporte ventilatorio hasta lograr extubarlo con éxito, luego de registrar una respuesta clínica favorable. Tras reaccionar, el atacante de 20 años se mostró consciente, receptivo y colaborador, sin presentar déficits neurológicos evidentes y manteniendo parámetros respiratorios estables.

Cuál es el estado de salud actual de Yael Trepy y por qué sigue en terapia intensiva

A pesar de las notables mejoras en su cuadro general, el futbolista continuará alojado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La decisión responde a la necesidad de mantener una estricta vigilancia médica y respiratoria debido a la reciente extubación y al cuadro pulmonar derivado del síndrome de inhalación que sufrió durante el incidente. Ante la evolución comunicada por el centro de salud, el Cagliari celebró la noticia en sus plataformas oficiales con un mensaje de aliento: “Eres fuerte, Yael. Te esperamos pronto”.

Cómo ocurrió el accidente de Yael Trepy en Cerdeña

El episodio tuvo lugar en la localidad de Porto Cervo, en el norte de Cerdeña, donde el jugador se encontraba disfrutando de sus vacaciones. Por motivos que se intentan establecer, Trepy terminó en la zona más profunda de una pileta y no logró mantenerse a flote. Tras ser rescatado por los servicios de emergencia, debió ser intubado en el lugar de los hechos y trasladado de urgencia al hospital. Allí, una tomografía torácica evidenció una importante acumulación de líquido en los pulmones, diagnóstico que motivó a los especialistas a colocarlo en coma inducido hasta este martes.

Quién es Yael Trepy y cuál es su trayectoria en el Cagliari

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, el joven atacante inició su formación en el club de su ciudad natal y posteriormente pasó por el Créteil-Lusitanos hasta finales de 2022. En enero de 2023 se incorporó al Cagliari para sumarse a las divisiones inferiores, etapa en la que se destacó en la categoría sub-18 al anotar 14 goles en su primera temporada completa en suelo italiano.

Su consolidación deportiva derivó en el debut oficial con el primer equipo en enero de 2026. En aquel encuentro frente a Cremonese, el juvenil tuvo un estreno consagratorio: saltó al campo desde el banco de suplentes y, apenas cuatro minutos después de ingresar, convirtió a los 88 minutos el gol que selló el empate 2-2 definitivo.

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