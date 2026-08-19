Se despertó del coma el futbolista que sufrió un grave accidente en una pileta: qué dice el parte médico

Quién es Yael Trepy y cuál es su trayectoria en el Cagliari

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, el joven atacante inició su formación en el club de su ciudad natal y posteriormente pasó por el Créteil-Lusitanos hasta finales de 2022. En enero de 2023 se incorporó al Cagliari para sumarse a las divisiones inferiores, etapa en la que se destacó en la categoría sub-18 al anotar 14 goles en su primera temporada completa en suelo italiano.

Su consolidación deportiva derivó en el debut oficial con el primer equipo en enero de 2026. En aquel encuentro frente a Cremonese, el juvenil tuvo un estreno consagratorio: saltó al campo desde el banco de suplentes y, apenas cuatro minutos después de ingresar, convirtió a los 88 minutos el gol que selló el empate 2-2 definitivo.