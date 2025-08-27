Yanina Latorre reveló que una famosa vende sus pertenencias para pagar deudas millonarias

Acto seguido, en el ciclo de espectáculos, mostraron una imagen de Esmeralda en el momento en que visitaba la casa de remates.

Luego, contó: “El otro lote es de Ernesto Valls. Esto ya me dolió más, porque es un retrato de su papá con su abuela. Es el retrato de bebé”.

La filosa revelación de Yanina Latorre sobre una famosa que dejó la cuenta sin pagar

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre contó una anécdota que involucra a dos mujeres conocidas del ambiente. Según relató, una de ellas invitó a la otra a cenar, pero al momento de pagar, se retiró sin abonar.

"Se autopercibe millonaria, se autopercibe todo", comentó Yanina sobre la protagonista del episodio, mientras que sobre la otra figura involucrada señaló: "La otra famosa es empresaria, diosa, muy fina".

La panelista detalló cómo fue la situación: "Fue a comer con otra muy conocida, no es famosa. No pagó la cuenta, la había invitado, no era canje, y dice 'pago en la semana'. El restaurant es Pizza Cero".

Pero el episodio no terminó ahí. Latorre continuó: "Vuelve la famosa a comer, paga y la tarjeta, denegada, la dejó en caución y dijo 'a la tarde viene la mucama, te trae la plata y le devolvés la tarjeta'".

Finalmente, tras mantener el misterio durante gran parte del programa, Yanina reveló los nombres: Esmeralda Mitre fue quien invitó a Bárbara Diez, reconocida organizadora de eventos y exesposa de Horacio Rodríguez Larreta.

"La cuenta era 40 lucas, comieron una pizzita. Ella la había invitado a comer a la otra, que es muy top", agregó la conductora.