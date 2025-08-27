El desgarrador relato de Silvina Escudero sobre su fuerte lucha por ser madre: "La vida no es..."

A corazón abierto, Silvina Escudero habló de su lucha por ser madre y confesó que atravesó junto a Federico, su pareja, la pérdida de más de un embarazo.
Silvina Escudero se abrió por completo sobre aspectos de su vida personal y con sinceridad cómo enfrentó los desafíos y emociones relacionados con su deseo de convertirse en madre.
La bailarina estuvo el 27 de agosto en el stream de Bondi Live, donde conmovió a toda la mesa al relatar el dolor que vivió en febrero de 2024, cuando perdió uno de sus embarazos. Junto a ella estaban Laura Ubfal, Nazarena y Barbie Vélez, quienes la acompañaron mientras compartía su experiencia con total sinceridad.
"Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría. Tampoco cuento todo el camino; solo conté de un embarazo que perdí, pero no fue el único", reveló Silvina que fue más de un embarazo que el mencionado, pero que aún así, intenta seguir adelante.
Además, mencionó que sus redes se inundan de mensajes de personas que atraviesan situaciones similiares a las de ella: "Me escriben muchas madres y padres a mi Instagram, partidos al medio, diciendo: ‘¿Qué hago con mi mujer? No se puede levantar de la cama’. En mis historias yo soy pum para arriba, pero así es la vida también. La vida no es lo que nosotros queremos que sea. La vida es lo que es"
"No hago una terapia convencional; hago terapia especializada en maternidad, traumas, hay una terapia para shocks, y después hago mil terapias alternativas", mencionó sobre cómo intenta procesar todo ello.
En pareja con Federico desde hace ocho años y formalmente casada desde agosto de 2022, Silvina Escudero aún tiene un sueño pendiente: convertirse en madre. Aunque parecía que ese anhelo se haría realidad, circunstancias de la vida y la naturaleza hicieron que el embarazo de la pareja no prosperara, sumiendo a la bailarina en un profundo duelo que todavía siente con intensidad.
“Nosotros hace 5 o 6 años que estamos en la búsqueda de un bebé. Me hice varios tratamientos, para los que no saben, les cuento que es muy duro, el cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho por eso decidí parar un poco en mi carrera y priorizar mi búsqueda”, reveló la morocha durante un stream de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno en Bondi Live en noviembre de 2024.
Entre lágrimas, Silvina confesó cómo priorizó su proceso de maternidad: “La verdad es que prioricé los tratamientos, había épocas en las que necesitaba reposo por dos semanas, otras que no y eso no me dejaba hacer temporada por ejemplo. Pasé así dos años y el año pasado tuvimos una hermosa alegría que se cortó en el verano”.
En ese momento, la bailarina se abrió como nunca antes y compartió su sentimiento profundo: “Fuimos felices por unos meses pero bueno... de todos modos me honra saber que fui la madre de un bebé con el que me reuniré en otro plano”.
“El verano estuve envuelta en mucho sufrimiento y me dije que ya no podía seguir así. Me costó pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona. Ojo, sigo a la par en la búsqueda pero también trato de aceptar la vida que tengo porque no todo es como queremos”, concluyó completamente emocionada, hablando del cambio interno que experimentó para poder seguir adelante.