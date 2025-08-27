El desgarrador relato de Silvina Escudero sobre su fuerte lucha por ser madre: "La vida no es..."

"No hago una terapia convencional; hago terapia especializada en maternidad, traumas, hay una terapia para shocks, y después hago mil terapias alternativas", mencionó sobre cómo intenta procesar todo ello.

El triste momento de Silvina Escudero cuando perdió un embarazo en 2024

En pareja con Federico desde hace ocho años y formalmente casada desde agosto de 2022, Silvina Escudero aún tiene un sueño pendiente: convertirse en madre. Aunque parecía que ese anhelo se haría realidad, circunstancias de la vida y la naturaleza hicieron que el embarazo de la pareja no prosperara, sumiendo a la bailarina en un profundo duelo que todavía siente con intensidad.

“Nosotros hace 5 o 6 años que estamos en la búsqueda de un bebé. Me hice varios tratamientos, para los que no saben, les cuento que es muy duro, el cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho por eso decidí parar un poco en mi carrera y priorizar mi búsqueda”, reveló la morocha durante un stream de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno en Bondi Live en noviembre de 2024.

Entre lágrimas, Silvina confesó cómo priorizó su proceso de maternidad: “La verdad es que prioricé los tratamientos, había épocas en las que necesitaba reposo por dos semanas, otras que no y eso no me dejaba hacer temporada por ejemplo. Pasé así dos años y el año pasado tuvimos una hermosa alegría que se cortó en el verano”.

En ese momento, la bailarina se abrió como nunca antes y compartió su sentimiento profundo: “Fuimos felices por unos meses pero bueno... de todos modos me honra saber que fui la madre de un bebé con el que me reuniré en otro plano”.

“El verano estuve envuelta en mucho sufrimiento y me dije que ya no podía seguir así. Me costó pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona. Ojo, sigo a la par en la búsqueda pero también trato de aceptar la vida que tengo porque no todo es como queremos”, concluyó completamente emocionada, hablando del cambio interno que experimentó para poder seguir adelante.