ASTROLOGÍA

Astrología: 5 signos que vivirán cambios decisivos con Saturno retrógrado antes de septiembre

Saturno continúa retrógrado en Piscis y, en la recta final de agosto, su influencia se intensifica. Estos 5 signos sentirán transformaciones clave en lo laboral, lo emocional y lo espiritual antes de que comience septiembre.

Los últimos días de agosto 2025 llegan con una energía intensa: Saturno, el planeta del karma y la disciplina, sigue retrógrado en Piscis. Su influencia obliga a mirar hacia atrás, revisar decisiones y asumir compromisos que no pueden postergarse. Para algunos signos, este tránsito traerá cambios decisivos que marcarán un antes y un después en la forma de encarar relaciones, trabajo y proyectos personales.

saturno piscis signos astrologia

Qué significa Saturno retrógrado en Piscis

Saturno retrógrado representa un tiempo de revisión interna, donde los límites, las responsabilidades y las lecciones pendientes vuelven a escena. En Piscis, signo ligado a la espiritualidad y a lo emocional, este tránsito se siente como un llamado a cerrar ciclos y a enfrentar lo que se ha evitado.

saturno retrogrado

Los 5 signos más afectados por Saturno retrógrado

1. Piscis

Es el protagonista del tránsito y quien más lo siente. Piscis enfrenta la necesidad de replantear su rumbo, revisar vínculos y hacerse cargo de lo que pospuso. El cambio es profundo, espiritual y emocional.

2. Virgo

Oposición directa. Virgo se enfrenta a tensiones en lo laboral y en la pareja. Situaciones que parecían estables podrían tambalear y obligarlo a tomar decisiones inmediatas.

3. Sagitario

Este signo de fuego sentirá la presión en el ámbito familiar y en temas relacionados con la vivienda. Cambios de lugar, responsabilidades con seres queridos o redefinición de prioridades.

urano geminis signos.jpg

4. Géminis

La energía de Saturno le pide claridad y compromiso en proyectos laborales. Puede sentir que debe elegir un camino y dejar atrás distracciones que le quitan foco.

5. Capricornio

Regido por Saturno, Capricornio recibe de lleno el llamado a reorganizar su vida. Aunque es un signo fuerte, notará cansancio y necesidad de ajustes en su rutina profesional.

Consejos para atravesar este tránsito

  • No resistirse a los cambios: lo que se transforma ahora tiene un propósito a largo plazo.

  • Hacer una pausa para ordenar prioridades antes de septiembre.

  • Escuchar al cuerpo y a la intuición: ambos darán señales claras sobre qué camino tomar.

