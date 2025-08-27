Astrología: 5 signos que vivirán cambios decisivos con Saturno retrógrado antes de septiembre

2. Virgo
Oposición directa. Virgo se enfrenta a tensiones en lo laboral y en la pareja. Situaciones que parecían estables podrían tambalear y obligarlo a tomar decisiones inmediatas.
3. Sagitario
Este signo de fuego sentirá la presión en el ámbito familiar y en temas relacionados con la vivienda. Cambios de lugar, responsabilidades con seres queridos o redefinición de prioridades.
4. Géminis
La energía de Saturno le pide claridad y compromiso en proyectos laborales. Puede sentir que debe elegir un camino y dejar atrás distracciones que le quitan foco.
5. Capricornio
Regido por Saturno, Capricornio recibe de lleno el llamado a reorganizar su vida. Aunque es un signo fuerte, notará cansancio y necesidad de ajustes en su rutina profesional.
Consejos para atravesar este tránsito
-
No resistirse a los cambios: lo que se transforma ahora tiene un propósito a largo plazo.
-
Hacer una pausa para ordenar prioridades antes de septiembre.
-
Escuchar al cuerpo y a la intuición: ambos darán señales claras sobre qué camino tomar.