Astrología: 5 signos que vivirán cambios decisivos con Saturno retrógrado antes de septiembre

2. Virgo

Oposición directa. Virgo se enfrenta a tensiones en lo laboral y en la pareja. Situaciones que parecían estables podrían tambalear y obligarlo a tomar decisiones inmediatas.

3. Sagitario

Este signo de fuego sentirá la presión en el ámbito familiar y en temas relacionados con la vivienda. Cambios de lugar, responsabilidades con seres queridos o redefinición de prioridades.

urano geminis signos.jpg

4. Géminis

La energía de Saturno le pide claridad y compromiso en proyectos laborales. Puede sentir que debe elegir un camino y dejar atrás distracciones que le quitan foco.

5. Capricornio

Regido por Saturno, Capricornio recibe de lleno el llamado a reorganizar su vida. Aunque es un signo fuerte, notará cansancio y necesidad de ajustes en su rutina profesional.

Consejos para atravesar este tránsito