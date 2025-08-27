En vivo Radio La Red
Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro: cuándo y cómo será

Los reclamos se centran en la mejora salarial y en la implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica. También pedirán por la actualización de los llamados Recursos Genuinos.

Los trabajadores del Hospital Garrahan harán un nuevo paro este jueves 28 de agosto para pedir mejoras salariales y reclamar por la falta de aplicación concreta de la Ley de Emergencia Pediátrica recientemente sancionada por el Congreso. También pedirán por la actualización de los llamados Recursos Genuinos, una parte clave del ingreso de los profesionales de la salud del centro pediátrico más importante del país.

Polémica por las declaraciones de una senadora sobre los pacientes que llegan al Hospital Garrahan. (foto: Gentileza Broquel) 

La medida de fuerza, convocada por la Junta Interna de ATE, busca visibilizar una situación que desde adentro califican como “crítica”. Denuncian el vaciamiento del hospital, la renuncia semanal de profesionales en distintos turnos y una parálisis en la recomposición de salarios, que ya no alcanza con las promesas legislativas.

Aunque la sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica fue celebrada por los trabajadores como una victoria, también dejó una advertencia clara: sin su aplicación inmediata, no se resolverá nada. Así lo expresó Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE en el Garrahan, quien declaró que la norma representa “un avance” pero no garantiza mejoras reales si no se traduce en un aumento salarial concreto y urgente.

“La sanción de la Ley, que incluye un aumento salarial mínimo del 70%, es sin dudas el resultado de una enorme lucha. Pero necesitamos su aplicación ya, no podemos esperar más. Mientras tanto, el hospital sigue vaciándose”, afirmó el dirigente.

Según denunció, los equipos de salud continúan debilitándose por renuncias sistemáticas, y la situación interna del hospital es cada vez más grave.

Qué son los “recursos genuinos” y por qué generan conflicto

Uno de los principales focos del conflicto está puesto sobre los Recursos Genuinos, un ítem salarial fundamental para los trabajadores del hospital. Este componente se financia a través de la facturación a obras sociales y prepagas, y se encuentra congelado en $200.000 desde hace más de un año.

“Los funcionarios celebran un aumento de la recaudación, pero a nosotros nos congelaron los ingresos. ¿Dónde está esa diferencia?”, cuestionó Lipcovich, quien aseguró que si el monto se ajustara por inflación desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, el pago debería ascender al menos a $540.000.

Además, denunció una falta total de transparencia en el manejo del presupuesto, señalando que esos recursos deberían utilizarse en recomponer sueldos, al menos de forma parcial.

Riesgo de veto presidencial y escalada del conflicto

La situación podría agravarse aún más si el Poder Ejecutivo decide vetar la Ley de Emergencia Pediátrica. Así lo advirtió Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE en el hospital, quien aseguró que, de concretarse esa medida, el conflicto se profundizará.

Probablemente Milei vete la ley. Si lo hace, vamos a profundizar la huelga. La fuerza de los trabajadores permitió que se sancione, y será la fuerza de los trabajadores la que asegure su aplicación”, afirmó.

Oroz también anticipó que en ese caso se unirán con los sectores universitarios, que enfrentan una situación similar en cuanto al riesgo de veto de la Ley de Financiamiento para la Educación Pública.

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro: cuándo y cómo será.

Una protesta que busca masividad en la calle

Como parte de las acciones previstas para el jueves 28 de agosto, los trabajadores del Garrahan proyectan rodear el Congreso de la Nación con una movilización masiva en defensa de la salud y la educación públicas. Según detallaron los organizadores, se espera una fuerte participación de gremios, asociaciones profesionales y colectivos universitarios.

Vamos a poner la fuerza del pueblo en la calle. Esta lucha no es solo del Garrahan. Es por todo el sistema público que están desmantelando”, señalaron desde ATE.

Además, hicieron un llamado a las centrales sindicales para que acompañen la jornada de lucha, en un contexto que consideran bisagra para el futuro de las políticas públicas en Argentina.

