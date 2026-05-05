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GP DE MIAMI

"Intentemos...": el mensaje del ingeniero de Alpine que le dio el séptimo puesto a Colapinto

Detrás del histórico séptimo puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami hubo una lectura brillante desde el box. Un mensaje de su ingeniero de pista en la última vuelta fue determinante para que el argentino acelerara y aprovechara la posterior sanción a Charles Leclerc.

Intentemos...: el mensaje del ingeniero de Alpine que le dio el séptimo puesto a Colapinto

En la Fórmula 1, los resultados no solo se construyen con el pie en el acelerador, sino también con la agudeza mental de quienes analizan los datos en tiempo real. Tras la euforia por el desempeño de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, se dio a conocer un detalle fundamental: el consejo estratégico de su ingeniero en Alpine, Stuart Barlow, que resultó ser la llave para sumar seis puntos clave en el campeonato.

Leé también El mensaje de Alpine para Colapinto por su puesto logrado en el GP de Miami de la Fórmula 1
El mensaje de Alpine para Colapinto por el octavo puesto logrado en el GP de Miami de la Fórmula 1

Hasta los instantes finales de la competencia, el panorama del piloto de Pilar parecía estar sentenciado a un sólido octavo lugar. Colapinto venía girando a un ritmo moderado y sin necesidad de exigir el auto, manteniendo una diferencia de aproximadamente 11 segundos tanto con Carlos Sainz, que lo seguía, como con Lewis Hamilton, que marchaba por delante. Con neumáticos duros de mucha vida útil, el plan original era cerrar la carrera sin sobresaltos. Sin embargo, una observación desde el box cambió el destino del domingo.

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Cuál fue el mensaje del ingeniero de Alpine que cambió la carrera de Colapinto

Cuando restaban apenas kilómetros para el final, Stuart Barlow detectó que el cierre de la carrera se estaba volviendo caótico para sus rivales directos. “Amigo, intentemos levantar el ritmo acá. Leclerc se fue recién. Se está poniendo muy desordenado el final”, fue el mensaje directo que recibió el argentino por radio. El ingeniero había notado imprecisiones en la conducción de Charles Leclerc y anticipó que cualquier ganancia de tiempo podría ser vital ante una eventual sanción.

Ante la duda del piloto, quien preguntó si efectivamente se trataba del último giro, Barlow confirmó con énfasis: “Última vuelta, última vuelta. Y eso es bandera a cuadros. Leclerc tuvo un trompo en el final y estaba cortando algunas curvas así que quería que nos acerquemos en caso de alguna penalidad”. Esta instrucción obligó al pilarense a abandonar la conducción conservadora y realizar un último esfuerzo de velocidad pura.

Cómo logró Colapinto el séptimo puesto tras la sanción a Leclerc

La lectura del equipo Alpine fue quirúrgica. Efectivamente, tras cruzar la bandera a cuadros, las autoridades de la carrera confirmaron que Charles Leclerc fue sancionado con 20 segundos debido a sus errores y maniobras fuera de pista en el cierre. Al haber acelerado en la última vuelta siguiendo el consejo de su ingeniero, Colapinto logró quedar a solo 18 segundos del piloto de Ferrari.

Esa pequeña diferencia de dos segundos —con respecto al recargo de Leclerc— fue la que permitió que el clasificador se modificara: Colapinto avanzó del octavo al séptimo lugar. Este movimiento no fue menor, ya que le permitió alcanzar su mejor resultado hasta la fecha en la Fórmula 1 y entregarle a la escudería francesa puntos fundamentales en la pelea de la zona media.

Qué importancia tuvo la gestión de neumáticos en el resultado final

Más allá del mensaje por radio, el éxito de la maniobra se debió a que el argentino contaba con el material necesario para responder a la exigencia. Al haber mantenido un ritmo controlado durante gran parte del segundo tramo, Colapinto llegó al final con neumáticos duros en excelentes condiciones, lo que le permitió tener el "grip" suficiente para apretar el ritmo cuando Barlow se lo solicitó.

Este episodio reafirma la importancia de la simbiosis entre piloto e ingeniero en la máxima categoría. Mientras Colapinto ejecutaba una carrera impecable sobre el asfalto de Miami, su box jugaba una partida de ajedrez que terminó por premiar la atención al detalle y la velocidad de reacción en una última vuelta que ya forma parte de la historia del automovilismo argentino.

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