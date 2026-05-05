"Intentemos...": el mensaje del ingeniero de Alpine que le dio el séptimo puesto a Colapinto

Ante la duda del piloto, quien preguntó si efectivamente se trataba del último giro, Barlow confirmó con énfasis: “Última vuelta, última vuelta. Y eso es bandera a cuadros. Leclerc tuvo un trompo en el final y estaba cortando algunas curvas así que quería que nos acerquemos en caso de alguna penalidad”. Esta instrucción obligó al pilarense a abandonar la conducción conservadora y realizar un último esfuerzo de velocidad pura.

Cómo logró Colapinto el séptimo puesto tras la sanción a Leclerc

La lectura del equipo Alpine fue quirúrgica. Efectivamente, tras cruzar la bandera a cuadros, las autoridades de la carrera confirmaron que Charles Leclerc fue sancionado con 20 segundos debido a sus errores y maniobras fuera de pista en el cierre. Al haber acelerado en la última vuelta siguiendo el consejo de su ingeniero, Colapinto logró quedar a solo 18 segundos del piloto de Ferrari.

Esa pequeña diferencia de dos segundos —con respecto al recargo de Leclerc— fue la que permitió que el clasificador se modificara: Colapinto avanzó del octavo al séptimo lugar. Este movimiento no fue menor, ya que le permitió alcanzar su mejor resultado hasta la fecha en la Fórmula 1 y entregarle a la escudería francesa puntos fundamentales en la pelea de la zona media.

Qué importancia tuvo la gestión de neumáticos en el resultado final

Más allá del mensaje por radio, el éxito de la maniobra se debió a que el argentino contaba con el material necesario para responder a la exigencia. Al haber mantenido un ritmo controlado durante gran parte del segundo tramo, Colapinto llegó al final con neumáticos duros en excelentes condiciones, lo que le permitió tener el "grip" suficiente para apretar el ritmo cuando Barlow se lo solicitó.

Este episodio reafirma la importancia de la simbiosis entre piloto e ingeniero en la máxima categoría. Mientras Colapinto ejecutaba una carrera impecable sobre el asfalto de Miami, su box jugaba una partida de ajedrez que terminó por premiar la atención al detalle y la velocidad de reacción en una última vuelta que ya forma parte de la historia del automovilismo argentino.