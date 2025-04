Nati Jota al borde de las lágrimas confesó algo que la afectó mucho: "Dos fracasos"

Nati hizo un video contando lo incómoda y mal que se sintió tras recibir algunas fuertes críticas en X, ex Twitter.

“Nada nuevo, estoy acostumbrado as recibir críticas y comentarios feos, por eso me sorprende que de repente me haya afectado”, indicó visiblemente angustiada.

“Estoy doblemente frustrada: porque no logré encajar, no sé qué de mí que esperan que sea. ¿Por qué tengo que estar súper súper buena? ¿Por qué? Y tampoco logré que no me afecte”, dijo y admitió: “dos fracasos”.