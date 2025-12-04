En vivo Radio La Red
Navidad low cost: la receta de matambre de pollo con pocos ingredientes y un sabor increíble

Una receta clásica, accesible y práctica para estas Fiestas: matambre de pollo casero, ideal para quienes buscan una mesa navideña sabrosa sin gastar de más. Ingredientes básicos y un paso a paso simple.

En un contexto donde muchas familias buscan preparar una mesa navideña rica pero accesible, el matambre de pollo vuelve a ocupar un lugar central entre las opciones económicas, rendidoras y fáciles de preparar. Esta receta casera, tradicional en la cocina argentina, se destaca por su practicidad y por la posibilidad de adaptarse a distintos gustos sin necesidad de ingredientes costosos.

Además, es una alternativa fresca y liviana frente a otros platos más pesados de las Fiestas. Puede servirse frío o tibio, rinde varias porciones y puede prepararse con anticipación, algo que resulta ideal en los días de mayor movimiento previo al 24 y 31.

Qué ingredientes necesitás para el matambre de pollo casero

Si bien existen muchas variantes, la receta clásica utiliza ingredientes simples, fáciles de conseguir y presentes en casi cualquier cocina. Para un matambre de pollo estándar, se necesitan:

  • 1 pechuga de pollo abierta tipo “matambre”

  • 2 huevos duros

  • 1 zanahoria cortada en bastones

  • 1 morrón (rojo o verde) cortado en tiras

  • Ajo y perejil picado

  • Sal y pimienta

  • Hilo de cocina para atar

Algunas personas también agregan espinaca, arvejas o queso, pero la base tradicional no requiere más que estos elementos. La clave está en distribuir bien los ingredientes y en lograr un cierre firme para que mantenga su forma durante la cocción.

Cómo se prepara paso a paso el matambre de pollo

El procedimiento es simple y no demanda técnicas avanzadas. Lo más importante es abrir bien la pechuga para que quede lo suficientemente amplia como para rellenar.

  • Abrir la pechuga: si no viene abierta, realizar un corte en forma de libro para extenderla.

  • Condimentar: salar y pimentar la superficie, y sumar ajo y perejil para reforzar el sabor.

  • Agregar el relleno: distribuir los huevos duros enteros o en mitades, los bastones de zanahoria y las tiras de morrón.

  • Enrollar con cuidado: comenzar desde uno de los bordes y envolver firmemente.

  • Atar con hilo de cocina: hacer varias vueltas para que el rollo quede bien sujeto.

  • Cocinar: colocar el matambre en una olla con agua y sal, cubrir y cocinar a fuego medio durante aproximadamente 45 minutos a 1 hora, hasta que esté firme.

  • Enfriar y prensar: una vez cocido, retirar, envolver en film o dejar bajo peso para que tome forma.

  • Llevar a la heladera: al menos dos horas para que compacte y sea fácil de cortar.

El resultado es un matambre firme, colorido y sabroso, ideal para presentar en rodajas en la mesa navideña, acompañado con ensaladas frescas, salsa golf o vinagreta.

Por qué es una de las opciones preferidas de la Navidad low cost

El matambre de pollo combina tres factores clave: accesibilidad, rendimiento y sabor. Su costo suele ser menor al de otros cortes o preparaciones tradicionales de las Fiestas, rinde varias porciones y prácticamente no falla. Además, se puede preparar con antelación, algo fundamental en una época donde el tiempo siempre parece quedar corto.

Otro punto a favor es su versatilidad. Puede adaptarse con variaciones mínimas según el presupuesto o los gustos familiares: agregar espinaca para más volumen, sumar aceitunas, incorporar queso o incluso hacerlo en versión más liviana utilizando únicamente vegetales.

En un escenario donde cada elección de la mesa navideña intenta equilibrar sabor, practicidad y costo, este matambre de pollo casero se consolida como una de las estrellas de la temporada.

