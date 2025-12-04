Navidad low cost: la receta de matambre de pollo con pocos ingredientes y un sabor increíble

Cómo se prepara paso a paso el matambre de pollo

El procedimiento es simple y no demanda técnicas avanzadas. Lo más importante es abrir bien la pechuga para que quede lo suficientemente amplia como para rellenar.

Abrir la pechuga: si no viene abierta, realizar un corte en forma de libro para extenderla.

Condimentar: salar y pimentar la superficie, y sumar ajo y perejil para reforzar el sabor.

Agregar el relleno: distribuir los huevos duros enteros o en mitades, los bastones de zanahoria y las tiras de morrón.

Enrollar con cuidado: comenzar desde uno de los bordes y envolver firmemente.

Atar con hilo de cocina: hacer varias vueltas para que el rollo quede bien sujeto.

Cocinar: colocar el matambre en una olla con agua y sal, cubrir y cocinar a fuego medio durante aproximadamente 45 minutos a 1 hora, hasta que esté firme.

Enfriar y prensar: una vez cocido, retirar, envolver en film o dejar bajo peso para que tome forma.

Llevar a la heladera: al menos dos horas para que compacte y sea fácil de cortar.

El resultado es un matambre firme, colorido y sabroso, ideal para presentar en rodajas en la mesa navideña, acompañado con ensaladas frescas, salsa golf o vinagreta.

Por qué es una de las opciones preferidas de la Navidad low cost

El matambre de pollo combina tres factores clave: accesibilidad, rendimiento y sabor. Su costo suele ser menor al de otros cortes o preparaciones tradicionales de las Fiestas, rinde varias porciones y prácticamente no falla. Además, se puede preparar con antelación, algo fundamental en una época donde el tiempo siempre parece quedar corto.

Otro punto a favor es su versatilidad. Puede adaptarse con variaciones mínimas según el presupuesto o los gustos familiares: agregar espinaca para más volumen, sumar aceitunas, incorporar queso o incluso hacerlo en versión más liviana utilizando únicamente vegetales.

En un escenario donde cada elección de la mesa navideña intenta equilibrar sabor, practicidad y costo, este matambre de pollo casero se consolida como una de las estrellas de la temporada.