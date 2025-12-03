La receta de panqueque de avena y zanahoria que se volvió tendencia: fácil, nutritiva y muy rica

1 huevo

3 cucharadas de avena (puede ser instantánea o tradicional)

1 zanahoria mediana rallada

1 chorrito de leche o agua (solo para ajustar textura)

1 cucharadita de edulcorante o miel (opcional)

1 pizca de canela (opcional)

Aceite en spray o unas gotas para la sartén

Estos ingredientes permiten lograr una mezcla espesa, fácil de manejar y con buena consistencia al cocinarse. La zanahoria aporta humedad natural, por lo que no hace falta agregar grasas adicionales.

Cómo se prepara el panqueque paso a paso

El procedimiento es sencillo y rápido. En menos de diez minutos, la mezcla está lista para ir directamente a la sartén.

Rallar la zanahoria: cuanto más fina, mejor se integra.

Mezclar el huevo con la avena: se puede hacer a mano con tenedor o batidor.

Sumar la zanahoria rallada: integrar bien todos los ingredientes.

Ajustar la textura: si la mezcla queda muy espesa, agregar un chorrito de leche o agua. Debe quedar densa, pero fluida.

Agregar edulcorante, miel o canela si se desea: no es obligatorio, pero mejora el sabor.

Cocinar a fuego medio: en una sartén apenas aceitada, verter la mezcla y cocinar de cada lado hasta que esté firme y dorado.

El panqueque queda suave, húmedo y con un aroma cálido gracias a la avena y la zanahoria. Es ideal para acompañar con frutas frescas, yogurt, miel, mantequilla de maní o simplemente consumir solo.

Por qué esta receta se volvió una favorita en redes

La combinación de avena y zanahoria ofrece varios beneficios que la volvieron tendencia: saciedad, buen sabor, facilidad y un balance nutricional ideal para quienes buscan opciones más saludables. Además, es apta para quienes no consumen harinas refinadas o intentan mantener un desayuno más equilibrado.

Otro punto a favor es su versatilidad. Se puede sumar cacao, ralladura de naranja, chips de chocolate, semillas o endulzantes naturales. También se puede preparar en versión salada quitando el endulzante y agregando condimentos como cúrcuma, orégano o queso rallado.

En un escenario donde cada elección alimentaria busca equilibrar practicidad y bienestar, este panqueque casero se posiciona como una alternativa perfecta para cualquier día.