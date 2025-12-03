En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

La receta de panqueque de avena y zanahoria que se volvió tendencia: fácil, nutritiva y muy rica

Una opción liviana, rápida y nutritiva para sumar a cualquier desayuno o merienda. Cómo preparar panqueques caseros de avena y zanahoria con ingredientes accesibles y pasos simples.

La receta de panqueque de avena y zanahoria que se volvió tendencia: fácil, nutritiva y muy rica

En un momento donde cada vez más personas buscan alternativas saludables sin resignar sabor, los panqueques de avena y zanahoria ganaron lugar en las cocinas de quienes quieren comer rico, pero con ingredientes simples y accesibles. Esta receta casera se volvió popular en redes por su practicidad, su aporte nutricional y su capacidad para adaptarse a distintos estilos de alimentación.

Leé también Receta de falafel de lentejas: el plato casero que sorprende por su sabor y casi no requiere ingredientes
receta de falafel de lentejas: el plato casero que sorprende por su sabor y casi no requiere ingredientes
panqueque_zanahoria_avena

Además, es una excelente forma de incorporar zanahoria —rica en vitamina A y fibra— sin que se note demasiado en el sabor, ya que se integra perfecto con la suavidad de la avena. El resultado es un panqueque tierno, ligeramente dulce y muy saciante.

A diferencia de otros preparaciones más complejas, esta no requiere harinas refinadas ni procesos largos. Con un par de pasos simples y una sartén, alcanza para preparar una porción nutritiva, ideal para arrancar el día con energía o acompañar una merienda más completa.

Qué ingredientes necesitás para hacer panqueques de avena y zanahoria

La receta es básica, accesible y utiliza elementos que la mayoría tiene en su casa. Para un panqueque grande o dos pequeños, vas a necesitar:

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de avena (puede ser instantánea o tradicional)

  • 1 zanahoria mediana rallada

  • 1 chorrito de leche o agua (solo para ajustar textura)

  • 1 cucharadita de edulcorante o miel (opcional)

  • 1 pizca de canela (opcional)

  • Aceite en spray o unas gotas para la sartén

Estos ingredientes permiten lograr una mezcla espesa, fácil de manejar y con buena consistencia al cocinarse. La zanahoria aporta humedad natural, por lo que no hace falta agregar grasas adicionales.

Cómo se prepara el panqueque paso a paso

El procedimiento es sencillo y rápido. En menos de diez minutos, la mezcla está lista para ir directamente a la sartén.

  • Rallar la zanahoria: cuanto más fina, mejor se integra.

  • Mezclar el huevo con la avena: se puede hacer a mano con tenedor o batidor.

  • Sumar la zanahoria rallada: integrar bien todos los ingredientes.

  • Ajustar la textura: si la mezcla queda muy espesa, agregar un chorrito de leche o agua. Debe quedar densa, pero fluida.

  • Agregar edulcorante, miel o canela si se desea: no es obligatorio, pero mejora el sabor.

  • Cocinar a fuego medio: en una sartén apenas aceitada, verter la mezcla y cocinar de cada lado hasta que esté firme y dorado.

El panqueque queda suave, húmedo y con un aroma cálido gracias a la avena y la zanahoria. Es ideal para acompañar con frutas frescas, yogurt, miel, mantequilla de maní o simplemente consumir solo.

Por qué esta receta se volvió una favorita en redes

La combinación de avena y zanahoria ofrece varios beneficios que la volvieron tendencia: saciedad, buen sabor, facilidad y un balance nutricional ideal para quienes buscan opciones más saludables. Además, es apta para quienes no consumen harinas refinadas o intentan mantener un desayuno más equilibrado.

Otro punto a favor es su versatilidad. Se puede sumar cacao, ralladura de naranja, chips de chocolate, semillas o endulzantes naturales. También se puede preparar en versión salada quitando el endulzante y agregando condimentos como cúrcuma, orégano o queso rallado.

En un escenario donde cada elección alimentaria busca equilibrar practicidad y bienestar, este panqueque casero se posiciona como una alternativa perfecta para cualquier día.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Tarta de manzana casera: una receta clásica, accesible y perfecta para cualquier ocasión
Huevos rellenos: la receta navideña con mucho sabor que nunca falla
Budín de pera: la preparación fácil, rápida y llena de sabor que se va a volver tu favorita

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar