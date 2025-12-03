Huevos rellenos: la receta navideña con mucho sabor que nunca falla

Cómo se preparan los huevos rellenos paso a paso

El proceso comienza con la cocción de los huevos. Deben colocarse en una olla con agua fría y llevarse al fuego hasta que hiervan. Una vez que el agua rompe hervor, se dejan cocinar durante unos minutos hasta que estén firmes. Tras retirarlos del fuego, lo ideal es pasarlos por agua fría para cortar la cocción y facilitar el pelado.

Cuando los huevos ya están fríos, se pelan y se cortan al medio de manera longitudinal. Luego, se retiran las yemas con cuidado para no romper las claras, que funcionarán como base del relleno. En un bowl se colocan las yemas y se pisan con un tenedor hasta lograr una textura arenosa.

A esa mezcla se le suma mayonesa, un toque de mostaza si se desea, sal, pimienta y, opcionalmente, algún complemento como perejil picado, aceitunas o atún. La cantidad de mayonesa dependerá de cuán cremoso se prefiera el relleno. Lo importante es mezclar hasta que quede uniforme y fácil de manipular.

Una vez lista la preparación, se rellenan las mitades de claras con cucharita o manga. Aunque no es necesario utilizar herramientas especiales, la manga pastelera puede darles una presentación más prolija, sobre todo si se van a servir en una mesa navideña.

Cómo lograr una presentación navideña más vistosa

Una vez rellenos, los huevos pueden decorarse con una pizca de pimentón que aporta color y aroma. También se les puede agregar un toque verde con perejil fresco picado o una rodaja fina de aceituna para darles un acabado más llamativo.

Para servirlos, se recomienda colocarlos en una fuente amplia y refrigerarlos hasta el momento de llevarlos a la mesa. Esto ayuda a que mantengan su forma y su frescura, un detalle importante en noches calurosas como las de diciembre.

Una receta rendidora y clásica para las Fiestas

Los huevos rellenos se sostienen como una de las entradas más tradicionales de la Navidad argentina, no solo por su sabor, sino también por su practicidad. Son fáciles de preparar, gustan a la mayoría y combinan con cualquier menú festivo.

En un momento del año donde el tiempo suele escasear, esta receta permite resolver parte del menú sin complicaciones, asegurando una opción fresca y sabrosa para compartir en familia. Un clásico que, por más sencillo que parezca, nunca falta en las mesas de diciembre.