En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Huevos rellenos: la receta navideña con mucho sabor que nunca falla

Los huevos rellenos son una de las entradas más elegidas en Navidad por su simpleza, sabor y practicidad. Con ingredientes básicos y un paso a paso accesible, esta receta se mantiene como un infaltable de las mesas familiares durante las Fiestas.

Huevos rellenos: la receta navideña con mucho sabor que nunca falla

Con la llegada de diciembre, las mesas argentinas empiezan a llenarse de preparaciones clásicas, frescas y fáciles de compartir. Entre ellas, los huevos rellenos ocupan un lugar destacado: son económicos, rendidores y pueden adaptarse a distintos gustos sin perder su esencia. Además, se preparan con ingredientes simples, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan una entrada que combine sabor, tradición y practicidad.

Leé también Wraps de lechuga con pollo y verduras: la receta fresca y liviana que va a ser tu favorita este verano
wraps de lechuga con pollo y verduras: la receta fresca y liviana que va a ser tu favorita este verano
image

Esta receta se volvió un símbolo de las Fiestas porque permite resolver gran parte del menú sin demasiadas complicaciones. Se pueden preparar con anticipación, enfriar en heladera y servir junto con otras opciones frías típicas de la época. Por eso, año tras año se mantienen como una de las alternativas más elegidas para acompañar el vitel toné, las ensaladas y las carnes frías.

Qué ingredientes se necesitan para hacer huevos rellenos navideños

La preparación es muy sencilla y requiere elementos básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina. Para hacer huevos rellenos caseros se utiliza:

  • Huevos

  • Mayonesa

  • Mostaza (opcional, para dar sabor)

  • Sal

  • Pimienta

  • Pimentón para decorar

  • Opcional: perejil picado, aceitunas, palta o atún

Estos ingredientes pueden variar según las preferencias de cada familia. Hay quienes los prefieren simples, quienes suman condimentos y quienes eligen añadir un toque de textura con ingredientes como aceitunas picadas o una cucharada de atún. Ninguna de estas variantes altera la esencia de la receta, sino que aporta personalidad según la tradición de cada mesa navideña.

Cómo se preparan los huevos rellenos paso a paso

El proceso comienza con la cocción de los huevos. Deben colocarse en una olla con agua fría y llevarse al fuego hasta que hiervan. Una vez que el agua rompe hervor, se dejan cocinar durante unos minutos hasta que estén firmes. Tras retirarlos del fuego, lo ideal es pasarlos por agua fría para cortar la cocción y facilitar el pelado.

Cuando los huevos ya están fríos, se pelan y se cortan al medio de manera longitudinal. Luego, se retiran las yemas con cuidado para no romper las claras, que funcionarán como base del relleno. En un bowl se colocan las yemas y se pisan con un tenedor hasta lograr una textura arenosa.

A esa mezcla se le suma mayonesa, un toque de mostaza si se desea, sal, pimienta y, opcionalmente, algún complemento como perejil picado, aceitunas o atún. La cantidad de mayonesa dependerá de cuán cremoso se prefiera el relleno. Lo importante es mezclar hasta que quede uniforme y fácil de manipular.

Una vez lista la preparación, se rellenan las mitades de claras con cucharita o manga. Aunque no es necesario utilizar herramientas especiales, la manga pastelera puede darles una presentación más prolija, sobre todo si se van a servir en una mesa navideña.

Cómo lograr una presentación navideña más vistosa

Una vez rellenos, los huevos pueden decorarse con una pizca de pimentón que aporta color y aroma. También se les puede agregar un toque verde con perejil fresco picado o una rodaja fina de aceituna para darles un acabado más llamativo.

Para servirlos, se recomienda colocarlos en una fuente amplia y refrigerarlos hasta el momento de llevarlos a la mesa. Esto ayuda a que mantengan su forma y su frescura, un detalle importante en noches calurosas como las de diciembre.

Una receta rendidora y clásica para las Fiestas

Los huevos rellenos se sostienen como una de las entradas más tradicionales de la Navidad argentina, no solo por su sabor, sino también por su practicidad. Son fáciles de preparar, gustan a la mayoría y combinan con cualquier menú festivo.

En un momento del año donde el tiempo suele escasear, esta receta permite resolver parte del menú sin complicaciones, asegurando una opción fresca y sabrosa para compartir en familia. Un clásico que, por más sencillo que parezca, nunca falta en las mesas de diciembre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Receta de falafel de lentejas: el plato casero que sorprende por su sabor y casi no requiere ingredientes
Tarta de manzana casera: una receta clásica, accesible y perfecta para cualquier ocasión
Budín de pera: la preparación fácil, rápida y llena de sabor que se va a volver tu favorita

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar