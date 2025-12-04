Provincia por provincia, ANSES confirmó cuánto cobrarán las embarazadas antes de Navidad

A su vez, las personas gestantes reciben la Tarjeta Alimentar, cuyo importe permanece sin variaciones, ya que no se actualiza por movilidad. En este caso, continúa en $52.250. Ninguno de estos refuerzos requiere gestiones adicionales: se otorgan de forma automática a partir del cruce de datos entre Anses y Capital Humano.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Embarazo

El beneficio está destinado a personas gestantes desde la semana 12 de embarazo que se encuentren desocupadas, trabajen en la informalidad, se desempeñen en casas particulares o estén inscriptas en el Monotributo Social. En la mayoría de los casos se exige no contar con obra social y que el grupo familiar tenga ingresos por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

Gracias a la vinculación de datos entre ANSES y el Ministerio de Salud, la asignación se habilita de manera automática al momento de la inscripción en el Programa Sumar. Sin embargo, quienes trabajen en el servicio doméstico o tributen como monotributistas sociales deben gestionar el alta de forma presencial, con turno previo, en una oficina de ANSES.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): calendario de pagos de diciembre 2025