Previsional
ANSES
Asignación por Embarazo
Ya es oficial

Provincia por provincia, ANSES confirmó cuánto cobrarán las embarazadas antes de Navidad

La Asignación por embarazo tendrá un incremento en diciembre. También se actualizará el monto del Plan de los Mil Días y se mantiene el valor de la Tarjeta Alimentar.

ANSES confirmó cuánto cobrarán las embarazadas antes de Navidad (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 2,34% para la Asignación por Embarazo correspondiente a diciembre de 2025. Junto con esta actualización, también se elevó el valor del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia alimentaria coordinada con el Ministerio de Capital Humano.

Cuánto se cobra por la Asignación por Embarazo en diciembre

Según la Resolución 361/2025, la prestación pasó a fijarse en $122.492. Como ocurre con el resto de las asignaciones de la seguridad social, ANSES abona mensualmente el 80% del monto -equivalente a $97.993,60- y conserva el 20% ($24.498,40) hasta que el nacimiento o la interrupción del embarazo queden debidamente registrados.

Las titulares que residen en zonas consideradas desfavorables -La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones- perciben valores más altos. En estos distritos, la asignación llega a $159.240, de los cuales $127.392 se pagan de manera mensual y $31.848 quedan retenidos.

ANSES: Cómo tramitar la asignación por Embarazo AUE

Refuerzos alimentarios que se pagan junto a la prestación

Esta asignación se complementa automáticamente con el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un beneficio que también se ajusta por movilidad previsional. Para diciembre de 2025, su monto asciende a $46.199 por cada niño o niña alcanzada por el programa.

A su vez, las personas gestantes reciben la Tarjeta Alimentar, cuyo importe permanece sin variaciones, ya que no se actualiza por movilidad. En este caso, continúa en $52.250. Ninguno de estos refuerzos requiere gestiones adicionales: se otorgan de forma automática a partir del cruce de datos entre Anses y Capital Humano.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Embarazo

El beneficio está destinado a personas gestantes desde la semana 12 de embarazo que se encuentren desocupadas, trabajen en la informalidad, se desempeñen en casas particulares o estén inscriptas en el Monotributo Social. En la mayoría de los casos se exige no contar con obra social y que el grupo familiar tenga ingresos por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

Gracias a la vinculación de datos entre ANSES y el Ministerio de Salud, la asignación se habilita de manera automática al momento de la inscripción en el Programa Sumar. Sin embargo, quienes trabajen en el servicio doméstico o tributen como monotributistas sociales deben gestionar el alta de forma presencial, con turno previo, en una oficina de ANSES.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): calendario de pagos de diciembre 2025

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

