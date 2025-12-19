Sofi Martínez dio una inesperada noticia y se quebró por completo: "Me costó un montón"

"Fue una decisión re difícil y siento que algo que me queda en el debe es la manera de transitarlo en este último tiempo", continuó reflexiva.

Y reconoció en cuanto a esta decisión: "Como que fui un poco injusta por el tiempo que viví en Perros porque con las grabaciones de MasterChef y demás no estuve viniendo. Y en estos pocos días que estuve viniendo, llego y digo me voy. Eso me da un poco de lástima que haya sido así la verdad pero creo que hay mucho para agradecer y decirles a todos ustedes".

"Por las grabaciones de MasterChef estos últimos meses no estuve viniendo tanto, y me da un poco de lástima de que haya sido así. Es cierto que las grabaciones del reality de cocina llevan largas horas de rodaje, por lo que muchos de los participantes tuvieron que dejar de lado, por un rato, sus otros trabajos", explicó la periodista deportiva.

Por qué renunció Sofi Martínez a Perros de la calle

En ese sentido, Sofi Martínez contó el motivo por el cual renunció a la radio: "Me voy porque el año que viene es el año del Mundial y eso me da una base de trabajo importante y tengo ganas de encontrar mi energía y no vivir corriendo para todos lados".

"En los últimos años me pasaron cosas extraordinarias realmente, que jamás imaginé, y la re viví yendo de un lado para el otro. Y ahora tengo ganas de parar un poco y hacer lugar para ver qué tengo ganas de hacer, qué tipo de comunicadora quiero ser", se sinceró.

En el final, se quebró por completo y recordó sus inicios en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff y lo que soñaba ocupar ese lugar: "Este programa es un tanque de todas las mañanas, que requiere mucha energía y necesito tiempo. Entonces no me veo compatible con esas ganas de dónde querer encontrar mi propia energía y donde quiero ir en búsqueda de la motivación".

"Me costó un montón tomar la decisión, es muy difícil. No sé si es un punto final porque el amor por esta radio es muy grande, soy fan de esta radio, incluso lo era antes de trabajar acá", siguió Sofi Martínez.

"Le decía a la psicóloga que no quería llorar porque no quería hacerlo dramático, es una decisión y me dijo que si quería llorar que lo haga, que seea como tiene que ser", concluyó conmovida al dar la inesperada noticia al aire.