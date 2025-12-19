Qué fenómeno astronómico impactará este fin de semana en Argentina

solsticio-de-verano_862x485

El próximo solsticio en Argentina ocurrirá el 21 de junio de 2026, marcando el día más corto del año en el hemisferio sur y el inicio oficial del invierno.

Cada solsticio, ya sea de verano o invierno, funciona como un recordatorio de la conexión entre la Tierra y el Sol, y de cómo el movimiento de nuestro planeta determina las estaciones y los ciclos de luz y oscuridad que afectan la vida cotidiana.

Más allá de su valor científico, el solsticio también mantiene un significado cultural e histórico: civilizaciones antiguas lo utilizaban para planificar la siembra y la cosecha, así como para rituales y celebraciones.