Qué fenómeno astronómico impactará este fin de semana en Argentina

Este fin de semana, Argentina será testigo de un evento especial en el cielo que marca un momento clave del año.

El próximo domingo

El próximo domingo, Argentina experimentará uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año: el solsticio de verano

El próximo domingo, Argentina experimentará uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año: el solsticio de verano, que marca el inicio oficial de la estación estival y el día más largo del calendario.

Durante el solsticio, el Sol alcanza su máxima inclinación hacia el hemisferio sur, lo que provoca que la luz solar llegue durante más horas que en cualquier otro día del año. En esta oportunidad, el momento exacto se producirá el 21 de diciembre a las 15:03, según informó el Servicio de Hidrografía Naval, estableciendo oficialmente el comienzo del verano en todo el país.

A partir de ese día, aunque los argentinos disfrutarán de jornadas prolongadas, las horas de luz comienzan a acortarse progresivamente, a un ritmo que varía según la latitud. En Buenos Aires, por ejemplo, el día empieza a perder unos 2 a 3 minutos de luz cada día tras el solsticio, un proceso que se mantiene hasta el equinoccio de otoño, a fines de marzo, cuando la duración del día y la noche se igualan.

Este fenómeno no se limita a Argentina: también se vivirá en otros países del hemisferio sur, como Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, mientras que en el hemisferio norte se producirá simultáneamente el solsticio de invierno, el día más corto del año.

El próximo solsticio en Argentina ocurrirá el 21 de junio de 2026, marcando el día más corto del año en el hemisferio sur y el inicio oficial del invierno.

Cada solsticio, ya sea de verano o invierno, funciona como un recordatorio de la conexión entre la Tierra y el Sol, y de cómo el movimiento de nuestro planeta determina las estaciones y los ciclos de luz y oscuridad que afectan la vida cotidiana.

Más allá de su valor científico, el solsticio también mantiene un significado cultural e histórico: civilizaciones antiguas lo utilizaban para planificar la siembra y la cosecha, así como para rituales y celebraciones.

