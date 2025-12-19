Qué dijo Wanda Nara tras la decisión judicial sobre sus hijas y cómo pasará las fiestas

Sin embargo, sí se permitió compartir cómo imagina su propia celebración navideña. Con un tono más relajado, la empresaria habló de su entorno íntimo y de las personas que la acompañaron durante todo el año. “Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, contó, confirmando que planea vivir las fiestas rodeada de afectos y lejos de las polémicas judiciales.

Cuál habría sido la verdadera reacción de Wanda Nara al enterarse que sus hijas pasarán la Navidad con Mauro Icardi

La resolución judicial cayó como un baldazo de agua fría en pleno ritmo laboral de Wanda Nara, según trascendió ayer jueves. El juez Adrián Hagopian determinó que Francesca e Isabella pasen la Navidad junto a su padre, Mauro Icardi, y la China Suárez, una decisión que tomó totalmente desprevenida a la conductora y la impactó de lleno mientras se encontraba trabajando en los estudios de Telefe.

Según se conoció, Wanda se enteró del fallo mientras grababa una nueva jornada de MasterChef Celebrity, y la reacción fue inmediata. Desde las entrañas del canal trascendió que la empresaria no pudo ocultar su angustia y que la noticia la desbordó emocionalmente en cuestión de minutos. El clima en las cocinas más famosas del país se volvió tenso y cargado de preocupación.

El golpe fue tan fuerte que la conductora rompió en un llanto incontenible frente a parte del equipo. Visiblemente afectada, tuvo que abandonar el set y refugiarse en su camarín, lo que obligó a frenar por completo la grabación del programa. Mientras tanto, la producción intentaba contenerla y darle el tiempo necesario para que pudiera recomponerse tras recibir una información que no esperaba.

En ese contexto, Tatiana Schapiro aportó detalles contundentes en DDM (América TV): “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de diciembre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”. Sus palabras reflejaron la magnitud del impacto que tuvo la decisión judicial en el ánimo de la conductora.

A su turno, Guido Záffora reforzó esa versión y sumó más datos desde adentro del ciclo de Telefe. “Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’”, contó el periodista, dejando en evidencia el desconcierto que se vivió en el estudio.

El panelista también describió con crudeza el momento que atravesó Wanda tras recibir la noticia: “Ataque de llanto de Wanda Nara. Lloró mucho. Los que estaban ahí lo vieron. Se fue a su camarín. Está desarmada, se angustió mucho. Fue frente a todos”. Una escena que sorprendió incluso a quienes ya conocen la fortaleza mediática de la conductora.

Finalmente, Záffora explicó el motivo por el cual la empresaria estaba especialmente sensible con esta decisión: “Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles, tenía todo armado para el 24 y 25, y ahora le cambiaron todos los planes”. De esta manera, la resolución judicial no solo alteró su agenda familiar, sino también un proyecto personal que ya tenía planificado para las fiestas.