Nueva provocación de Alex Caniggia a Wanda Nara y un inesperado gesto hacia Maru Botana

Claro que en su catarata de historias virtuales, donde no se cansa de mostrarse contando dinero, luciendo joyas de oro y vistiendo diseños europeos valuados en euros, Caniggia fijó su postura frente al caso de la denuncia de la exempleada de Maru Botana de uno de sus locales, donde no dudó en bancar a la popular repostera.

Con un video de la consulta de Luis Bremer, integrante de Desayuno Americano (América TV), a Maru, ésta hizo saber que está muy enojada con la exempleada. "Esta chica es mala persona, ya está todo en manos de los abogados. Es una basura, además ya arreglé todo", se la oye decir en el audio que le envió al periodista y que Caniggia compartió en sus historias virtuales.

Pero con la particularidad de que le agregó su radical y polémica opinión: "Por eso en la vida hay que ser un HdP. Jajajaja estos barats roñosos", y sumó: "le das la mano y te comen el brazo". Por último, concluyó letal: "Donde se come no se caga... Así les va gente".

Cuál fue la reacción de Alex Caniggia al advertir que atacaron su camioneta

A mediados de noviembre, Alex Caniggia quedó en el centro de la escena por una de sus explosivas reacciones en redes sociales. Fiel a su estilo frontal y sin filtro, el mediático expresó toda su furia luego de ser víctima de un hecho de vandalismo que tuvo como blanco su camioneta nueva, una adquisición que había mostrado con orgullo semanas atrás.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no ocultó su enojo al descubrir que el vehículo había sido rayado en distintos sectores. Visiblemente alterado, apuntó directamente contra la persona responsable del ataque y volvió a poner el foco en un concepto que suele repetir: la envidia.

“Bueno gente me rayaron todo el auto. Cuando la envidia mata, la envidia mata. Es así, corta. ¿Pero saben la verdad? Me chupa un hue...”, lanzó sin rodeos mientras mostraba las marcas en la carrocería.

Lejos de calmarse, Alex profundizó su descargo con durísimas palabras y continuó señalando a quienes, según él, actuaron por resentimiento. “Mirá cómo me lo rayaron los envidiosos del or..., estos barats son tremendos eh. No sé qué me tiraron aceite, mirá cómo me dejaron la camioneta 0KM”, expresó con bronca, recorriendo el vehículo con la cámara del celular.

En el cierre de la grabación, el mediático volvió a insistir con su teoría y dejó en claro que no piensa dejar pasar el episodio por alto. “La 0KM rayada por algún barat mugroso del or... todo rayado. Y viste, la verdadera envidia mata”, sentenció, sin suavizar el tono.

Tras el desagradable momento, Caniggia tomó cartas en el asunto y se dirigió a un centro de detailing para reparar los daños ocasionados en la pintura del vehículo, con la intención de devolverle el aspecto original a la camioneta recientemente estrenada.

Cabe recordar que hace apenas algunas semanas, el mediático —pareja de Melody Luz y padre de Venezia— había celebrado públicamente la compra del rodado con un mensaje que no pasó desapercibido y que generó polémica en redes sociales. “Nave nueva 0 barats secos solo millos 0Km. Gracias a mi obvio, trabajen gente. La regla número uno es ser millo en la vida”, había escrito entonces, reafirmando su provocador discurso habitual.

Una vez más, Alex Caniggia convierte un episodio personal en contenido viral y vuelve a encender la polémica con su particular forma de expresarse, que no deja indiferente a nadie en el mundo del espectáculo.