Netflix: Anne Hathaway y Ben Affleck revientan la plataforma con esta película

image.png Anne Hathaway en el papel de una periodista atrapada entre el deber familiar y una red de tráfico de armas en plena Guerra Fría. Foto: Netflix.

De qué se trata "Su Último Deseo" en Netflix

Lo que empieza como un favor para su padre termina convirtiéndose en una peligrosa misión: McMahon acepta llevar un encargo, pero pronto descubre que está lidiando con algo más grande que ella. Movida por la culpa y los secretos familiares, termina siendo pieza clave en una red de tráfico de armas que opera bajo el radar del gobierno. Irónicamente, el caso que intentaba exponer se convierte en la telaraña de la que no puede escapar.

La peli, dirigida por Dee Rees, está inspirada en la novela The Last Thing He Wanted de la periodista y escritora Joan Didion. Esta adaptación cinematográfica profundiza en las tensiones políticas de la época y la carga emocional de McMahon, quien, entre la presión de sus valores y la lealtad hacia su padre, se convierte en el eslabón de una red secreta que buscaba denunciar.

Mirá el trailer acá: