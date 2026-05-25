Se termina mayo: el área de tu vida que necesita una revolución urgente según tu signo

Llegamos a los últimos días de mayo y el ambiente colectivo se siente cargado de una electricidad particular. No se trata solo del cansancio acumulado de la primera mitad del año o de la ansiedad típica por el cierre de metas mensuales; hay una demanda cósmica flotando en el aire que nos empuja a patear el tablero de nuestras propias vidas. El Sol ya se encuentra transitando por las movedizas aguas aéreas de Géminis, el signo que rige la palabra, el pensamiento y la narrativa con la que nos explicamos el mundo. En la astrología de sombra, este tránsito de 2026 funciona como un llamado a las armas espiritual: nos obliga a revisar el discurso que venimos sosteniendo y a plantear una verdadera revolución interna. Si querés que junio no sea una simple repetición de tus frustraciones pasadas, esta semana debés identificar qué estructura caduca llegó la hora de derribar para abrirle paso a la abundancia genuina.