El romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul por su cumpleaños

El posteo superó el millón trescientos mil likes en pocas horas y acumuló miles de comentarios de fanáticos que celebraron la relación y les dejaron mensajes de cariño.

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La artista y el campeón del mundo se muestran cada vez más unidos, con demostraciones públicas de amor que se vuelven cada vez más frecuentes. Y el clima de festejo tiene un contexto difícil de ignorar: los rumores de boda se intensificaron en los últimos meses, con versiones que ubican la ceremonia entre el 20 y el 28 de diciembre de 2026, en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, el mismo lugar que eligieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

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Tini ya había dado señales al respecto: "Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más. A mí me encantaría", dijo en una entrevista reciente. El posteo de cumpleaños, más que un saludo, suena a confirmación de que la historia sigue con fuerza.

¿Tini Stoessel perdió un embarazo ectópico con Rodrigo De Paul?

Tini Stoessel sorprendió a todos en abril de 2026 cuando, en pleno show de su gira Futttura en Tucumán, frenó la música y reveló algo que había mantenido en absoluta reserva: la pérdida de un embarazo ectópico en 2025, fruto de su relación con Rodrigo De Paul. La confesión surgió en el marco de los rumores sobre su pelea con Emilia Mernes, cuando la cantante decidió aclarar que el conflicto no tenía relación con ese episodio personal. "Quiero que sepan que es un tema delicado, que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión", expresó con la voz entrecortada ante el público.

Un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera de la cavidad principal del útero, una condición que no puede llegar a término y que, sin tratamiento a tiempo, puede representar un riesgo de vida para la madre. La revelación también iluminó otro vínculo inesperado: el que la unió a María Becerra, quien atravesó la misma situación. "El año pasado nos unió algo muy personal que queda entre nosotras. A mí me había sucedido algo, ella justo me escribe y la llamo y fue como 'amiga, no hablamos hace mucho tiempo'", contó Tini tiempo después, dejando en claro que ese dolor compartido las acercó profundamente.

De Paul acompañó en silencio: sin declaraciones, el futbolista republicó una foto íntima de la pareja, un gesto que sus seguidores interpretaron como apoyo incondicional. A pesar de todo, el deseo de Tini de ser mamá sigue intacto. "Aclaro que no estoy embarazada, por ahora", dijo en otro de sus recitales, dejando abierta la puerta a un futuro que, con la boda planeada para fin de año, parece cada vez más cerca.