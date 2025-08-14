En vivo Radio La Red
Netflix
El Marginal
EN EL BARRO

Netflix arrasa con el estreno de la serie argentina más esperada por los fans de "El Marginal"

Esta nueva serie argentina acaba de estrenar sus ocho capítulos en Netflix y están protagonizados por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra. Si te gustó "El Marginal", no te la podés perder.

Netflix arrasa con el estreno de la serie argentina más esperada por los fans de El Marginal.

Netflix arrasa con el estreno de la serie argentina más esperada por los fans de "El Marginal".

"En el barro" se convirtió en la nueva obsesión de los amantes de las series argentinas en Netflix. Este spin-off del universo de "El marginal" está protagonizado por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra, junto a un elenco multitudinario. La ficción combina el espíritu de las películas carcelarias clásicas con una narrativa moderna y visualmente potente.

Creado por Sebastián Ortega, En el barro sumerge al espectador en un entorno carcelario femenino donde la violencia, la lealtad y las traiciones se entrelazan en una trama que atrapa desde el primer capítulo (ocho episodios en total).

La historia de En el barro se centra en un grupo de mujeres que, unidas por el peso de sus crímenes, deben aprender a sobrevivir en una de las prisiones más peligrosas del país. Entre alianzas estratégicas y rivalidades letales, cada una enfrenta su propio infierno, pero todas comparten una misma realidad: están atrapadas en el barro.

En el barro Netflix 1

De qué trata "En el barro" en Netflix

La trama arranca cuando varias delincuentes son trasladadas al penal de La Quebrada. Entre ellas se encuentra Gladys Guerra, exesposa del recordado líder criminal Borges. En medio del operativo, un grupo armado intenta rescatar a una de las presas, novia de un poderoso narcotraficante. El violento ataque termina con el camión policial cayendo a un río y dejando un saldo de víctimas fatales. Gladys logra salvar a varias compañeras y, desde ese momento, nace un lazo de supervivencia que marcará el rumbo de la serie.

Entre muros grises, rejas oxidadas y negocios turbios, el nuevo grupo apodado “Las embarradas” se enfrenta a un microcosmos gobernado por códigos violentos. La vida en prisión es una guerra constante y la lucha por el respeto se libra a sangre y fuego.

En el barro Netflix 5

Ana Garibaldi brilla en el papel de Gladys, aportando matices que conectan directamente con el universo narrativo de El marginal. Su transformación emocional es uno de los puntos más conmovedores de la serie. A su lado, Lorena Vega, Cecilia Rosetto y Rita Cortese componen un trío actoral que sostiene gran parte de la tensión dramática, tejiendo secretos y estrategias en los pasillos oscuros del penal.

El elenco de la serie "En el barro"

Aunque los papeles secundarios no siempre tienen el mismo peso narrativo, algunas participaciones logran dejar huella. Juana Molina, alejada de la ficción por décadas, regresa con un personaje tan particular como intrigante. María Becerra, por su parte, demuestra en cada escena un potencial actoral que podría llevarla a roles más protagónicos en el futuro.

En el barro Netflix 3

Pero una de las actuaciones más comentadas es la de Alejandra “Locomotora” Oliveras. La exboxeadora, fallecida el 28 de julio tras sufrir un ACV, debutó como actriz interpretando a Rocky, una reclusa imponente y temida. Con su fuerza física y carisma natural, Oliveras logró una interpretación consagratoria que quedará como legado artístico.

  • Ana Garibaldi
  • Valentina Zenere
  • Ana Rujas
  • Rita Cortese
  • Lorena Vega
  • Carolina Ramírez
  • Gerardo Romano
  • Cecilia Rossetto
  • Juana Molina
  • Erika de Sautu Riestra
  • María Becerra
  • Locomotora Oliveras
Locomotora Oliveras En el barro

¿"En el barro" tendrá segunda temporada?

La primera temporada consta de ocho episodios, cada uno cargado de giros inesperados y subtramas que dejan abierta la posibilidad de nuevoas historias. La recepción del público y la crítica ha sido tan positiva que una segunda entrega estaría en etapa de desarrollo.

La combinación de drama, acción y personajes complejos coloca a En el barro como una de las apuestas más fuertes de Netflix en el año. La serie no solo amplía el universo de El marginal, sino que redefine el género carcelario femenino con una impronta argentina que conquista en cada capítulo.

Tráiler de "En el barro" en Netflix

