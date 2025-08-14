Netflix arrasa con el estreno de la serie argentina más esperada por los fans de "El Marginal".

Entre muros grises, rejas oxidadas y negocios turbios, el nuevo grupo apodado “Las embarradas” se enfrenta a un microcosmos gobernado por códigos violentos. La vida en prisión es una guerra constante y la lucha por el respeto se libra a sangre y fuego.

En el barro Netflix 5

Ana Garibaldi brilla en el papel de Gladys, aportando matices que conectan directamente con el universo narrativo de El marginal. Su transformación emocional es uno de los puntos más conmovedores de la serie. A su lado, Lorena Vega, Cecilia Rosetto y Rita Cortese componen un trío actoral que sostiene gran parte de la tensión dramática, tejiendo secretos y estrategias en los pasillos oscuros del penal.

El elenco de la serie "En el barro"

Aunque los papeles secundarios no siempre tienen el mismo peso narrativo, algunas participaciones logran dejar huella. Juana Molina, alejada de la ficción por décadas, regresa con un personaje tan particular como intrigante. María Becerra, por su parte, demuestra en cada escena un potencial actoral que podría llevarla a roles más protagónicos en el futuro.

En el barro Netflix 3

Pero una de las actuaciones más comentadas es la de Alejandra “Locomotora” Oliveras. La exboxeadora, fallecida el 28 de julio tras sufrir un ACV, debutó como actriz interpretando a Rocky, una reclusa imponente y temida. Con su fuerza física y carisma natural, Oliveras logró una interpretación consagratoria que quedará como legado artístico.

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Ana Rujas

Rita Cortese

Lorena Vega

Carolina Ramírez

Gerardo Romano

Cecilia Rossetto

Juana Molina

Erika de Sautu Riestra

María Becerra

Locomotora Oliveras

Locomotora Oliveras En el barro

¿"En el barro" tendrá segunda temporada?

La primera temporada consta de ocho episodios, cada uno cargado de giros inesperados y subtramas que dejan abierta la posibilidad de nuevoas historias. La recepción del público y la crítica ha sido tan positiva que una segunda entrega estaría en etapa de desarrollo.

La combinación de drama, acción y personajes complejos coloca a En el barro como una de las apuestas más fuertes de Netflix en el año. La serie no solo amplía el universo de El marginal, sino que redefine el género carcelario femenino con una impronta argentina que conquista en cada capítulo.

Tráiler de "En el barro" en Netflix