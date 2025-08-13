Thiago Messi hizo una confesión que sorprendió e ilusionó a todos

Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, volvió a ser noticia en las últimas horas por una declaración que conmovió tanto a los fanáticos del fútbol como a quienes siguen de cerca la vida de la familia del capitán argentino.
Con 12 años, Thiago Messi sorprendió con una declaración que generó espectativa en el mundo entero. Miralo.
En una entrevista, el joven de 12 años contó que uno de sus máximos deseos es ponerse la camiseta de la Selección Argentina y representar al país, tal como lo hizo su papá, que en 2022 levantó la Copa del Mundo en Qatar.
"Quiero jugar para Argentina", confesó sin titubear, dejando en claro que su amor por la Albiceleste va más allá de la admiración por su padre. Sin embargo, no fue lo único que dijo: también reveló que le encantaría compartir equipo con Lamine Yamal, la joya española que actualmente deslumbra en el Barcelona y que, curiosamente, tuvo un primer encuentro con Messi cuando apenas era un bebé, durante una producción de fotos del club catalán.
Si bien Thiago nació en Barcelona y creció gran parte de su vida en la ciudad catalana, su conexión con Argentina es profunda, marcada por viajes frecuentes a Rosario y por la pasión familiar por la Selección.
El pequeño no ocultó que, además de vestir la celeste y blanca, le encantaría jugar para el FC Barcelona en el futuro. "Quiero compartir cancha con Lamine", dijo, refiriéndose a la joven promesa que, a sus 17 años, ya es titular en el equipo de Xavi Hernández y una de las figuras más prometedoras del fútbol mundial.
Thiago hoy la rompe en las inferiores de Inter de Miami, donde es un goleador nato. Y, teniendo en cuenta que es solo 5 años menor que Yamal, con sus dichos también hizo un guiño al club Culé para que lo tenga en cuenta en los fichajes próximos de su carrera profesional.