Thiago Messi hizo una confesión que sorprendió e ilusionó a todos

El pequeño no ocultó que, además de vestir la celeste y blanca, le encantaría jugar para el FC Barcelona en el futuro. "Quiero compartir cancha con Lamine", dijo, refiriéndose a la joven promesa que, a sus 17 años, ya es titular en el equipo de Xavi Hernández y una de las figuras más prometedoras del fútbol mundial.

Thiago hoy la rompe en las inferiores de Inter de Miami, donde es un goleador nato. Y, teniendo en cuenta que es solo 5 años menor que Yamal, con sus dichos también hizo un guiño al club Culé para que lo tenga en cuenta en los fichajes próximos de su carrera profesional.