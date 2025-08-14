¿Se paga doble por trabajar el 15 de agosto?

El viernes 15 de agosto será un día no laborable con fines turísticos, establecido por el Gobierno para fomentar el turismo y el descanso. Aunque muchos lo confunden con un feriado, la asistencia laboral depende de cada empleador.
Agosto trae un fin de semana largo: el 15 es un día no laborable y el 17 el feriado obligatorio por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
El 15 de agosto será un día no laborable con fines turísticos
En este contexto, trabajar el 15 de agosto no implica el pago doble. Los empleados que asistan recibirán su salario habitual; en caso de faltar sin autorización, la inasistencia podría generar descuentos o sanciones.
Por su parte, el domingo 17 de agosto se celebra el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que es obligatorio para la mayoría de los trabajadores. Quienes deban asistir a trabajar perciben el doble de su salario habitual por esa jornada, tal como establece el Artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).
En 2025, el Gobierno estableció tres días no laborables con fines turísticos: 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre. A diferencia de los feriados, estos días no generan obligación de descanso y buscan principalmente fomentar la actividad turística.
