¿Se paga doble por trabajar el 15 de agosto?

Por su parte, el domingo 17 de agosto se celebra el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que es obligatorio para la mayoría de los trabajadores. Quienes deban asistir a trabajar perciben el doble de su salario habitual por esa jornada, tal como establece el Artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).