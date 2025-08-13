José Coronado brilla en Netflix con el estreno de su nueva serie española y apenas tiene 5 episodios

El elenco lo completan Cristina Kovani (La habitación de al lado), José Condessa (Extraña forma de vida) y Pepón Nieto (30 monedas), entre otros nombres destacados. Cada uno de ellos interpreta a uno de los trece personajes atrapados en el hotel, todos con secretos, miedos y posibles motivos para cometer el crimen.

El problema final Netflix 1.jpg

La estructura coral de la serie permite que cada episodio profundice en la historia y las motivaciones de varios huéspedes, aportando pistas y falsas pistas que mantendrán en tensión al espectador.

Félix Viscarret, responsable de títulos como Una vida no tan simple, dirige esta miniserie, cuidando al máximo la ambientación de época. Los guiones llevan la firma de Alberto Macías (Asuntos internos), Carlos Molinero (3 caminos) y Marisol Farré (Cuéntame cómo pasó), un equipo experimentado en narrativas que combinan drama, intriga y personajes complejos.

El problema final Netflix 2.jpg

Arturo Pérez-Reverte y la adaptación de su obra

El autor, conocido por títulos como La tabla de Flandes o La reina del sur, ha mostrado su satisfacción por la adaptación, destacando la fidelidad al espíritu de la novela y la elección del reparto.

Pérez-Reverte ha construido una trama donde cada personaje tiene un pasado que se revela poco a poco, y donde el crimen es solo la punta del iceberg. La serie mantiene esta estructura, dosificando la información y aumentando la tensión hasta el desenlace.

El problema final Arturo Pérez-Reverte.jpg

Cuándo se estrena "El problema final" en Netflix

Aunque Netflix aún no ha anunciado una fecha exacta de estreno, la producción apunta a un lanzamiento para finales de año o comienzos de 2026, con un total de cinco capítulos.

La plataforma confía en que El problema final no solo atraiga a los seguidores de Pérez-Reverte, sino también a quienes buscan thrillers de alta calidad con un toque clásico. El formato de cinco episodios asegura un ritmo intenso y una narrativa concentrada, sin rellenos innecesarios.

El problema final Netflix 3.jpg

Por qué ver la serie "El problema final"

Con un equipo técnico sólido, un reparto reconocido y una historia respaldada por uno de los autores más leídos de España, El problema final tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las producciones más comentadas del catálogo de Netflix.

El público se encontrará con un crimen que desafía las apariencias, personajes que esconden mucho más de lo que muestran y un escenario tan bello como peligroso. Al final, como en todo buen whodunit, la verdad será más sorprendente de lo que cualquiera podría imaginar.