Deportes
River
Gallardo
COPA LIBERTADORES

Gallardo, obligado a improvisar en un partido clave: las bajas de peso en River para visitar a Libertad

River afronta la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad con cinco ausencias importantes, entre lesiones y cuestiones administrativas, lo que obligará a Marcelo Gallardo a rearmar su defensa y buscar alternativas en el ataque.

Gallardo, obligado a improvisar en un partido clave: las bajas de peso en River para visitar a Libertad

Marcelo Gallardo se enfrenta a un problema: las importantes bajas en el plantel de River para enfrentar a Libertad. Esta noche, desde las 21.30, en Asunción, el “Millonario” iniciará su camino en los duelos de eliminación directa con cinco ausencias relevantes, algunas de ellas de peso en la estructura titular.

image

Quiénes son los jugadores que se pierden el partido

Por diferentes motivos, River no podrá contar con Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Maximiliano Meza y Maximiliano Salas.

  • Germán Pezzella: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido ante Independiente y no jugará lo que resta de la temporada.

  • Lucas Martínez Quarta: se recupera de un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. La idea es que llegue para la revancha.

  • Lautaro Rivero: quedó afuera por no haber sido inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para los octavos.

  • Maximiliano Meza: fue operado por una tendinopatía rotuliana y sigue en rehabilitación.

  • Maximiliano Salas: padece un esguince distal del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y se espera que pueda estar disponible para el partido de vuelta.

Cómo se rearmará la defensa de River

El mayor problema se concentra en la zaga central. Sin Pezzella ni Martínez Quarta, y con Rivero fuera de la lista, Gallardo deberá improvisar con una dupla inédita: Sebastián Boselli y Paulo Díaz. Boselli, recientemente repescado tras su paso por Estudiantes, apenas sumó minutos frente a Independiente en su regreso. Díaz, en tanto, no está al cien por ciento y arrastra una inflamación en la rodilla.

En el banco, como alternativa de emergencia para la defensa, estarán el nuevo refuerzo Juan Carlos Portillo, proveniente de Talleres, y el juvenil Ulises Giménez, de 19 años, con poca experiencia en Primera.

Cómo afectará en el mediocampo y en el ataque

En el mediocampo, la ausencia de Meza, si bien es importante como recambio habitual, no obliga a cambios estructurales. En cambio, la baja de Salas sí genera un ajuste en ofensiva. El delantero, que había llegado desde Racing en medio de la polémica, será reemplazado por Miguel Borja. El colombiano tendrá así una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión y aportar goles en un momento clave.

El escenario en Asunción promete intensidad. Libertad buscará aprovechar las ausencias de River para sacar ventaja en la ida. Para Gallardo, será clave sostener el orden defensivo con una dupla improvisada y encontrar eficacia en ataque para viajar al Monumental con una buena base para cerrar la serie.

