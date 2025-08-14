Gallardo, obligado a improvisar en un partido clave: las bajas de peso en River para visitar a Libertad

En el banco, como alternativa de emergencia para la defensa, estarán el nuevo refuerzo Juan Carlos Portillo, proveniente de Talleres, y el juvenil Ulises Giménez, de 19 años, con poca experiencia en Primera.

Cómo afectará en el mediocampo y en el ataque

En el mediocampo, la ausencia de Meza, si bien es importante como recambio habitual, no obliga a cambios estructurales. En cambio, la baja de Salas sí genera un ajuste en ofensiva. El delantero, que había llegado desde Racing en medio de la polémica, será reemplazado por Miguel Borja. El colombiano tendrá así una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión y aportar goles en un momento clave.

El escenario en Asunción promete intensidad. Libertad buscará aprovechar las ausencias de River para sacar ventaja en la ida. Para Gallardo, será clave sostener el orden defensivo con una dupla improvisada y encontrar eficacia en ataque para viajar al Monumental con una buena base para cerrar la serie.