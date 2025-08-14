Julieta Prandi reveló la reacción de sus hijos tras conocerse la condena a Claudio Contardi 

"Es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos", reveló Prandi por primera vez sobre el actual estado anímico de Rocco y Mateo, al tiempo que aclaró que "no hay otra causa" referida a la relación de Contardi con los chicos.

"Pasaron cosas en el medio, yo las denuncié [pero] no hay nada más. Todo lo que yo denuncié fue que se comprobó que mis hijos no querían verlo y no los podían obligar", señaló la actual pareja de Emanuel Ortega, quien la acompañó en todo momento.

Por último, Julieta Prandi se refirió a la sensación que tuvieron sus padres al ver a su expareja en el momento de recibir su condena. "Me dijo mi papá que tenía cara de nada como de que vino a entregarse, pero arrepentimiento jamás", concluyó.

El insólito pedido de Claudio Contardi tras recibir 19 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, delito que causó un grave daño en la salud mental de la víctima, la modelo Julieta Prandi.

Luego de escuchar el veredicto, Contardi quedó inmediatamente detenido y fue trasladado a la DDI de Campana, mientras se define en qué penal cumplirá su condena. En medio de este proceso, en el programa Desayuno Americano (América TV) revelaron este jueves el particular pedido que realizó su nueva defensa legal.

“Ya hubo un pedido de tobillera electrónica y traslado a su casa para que cumpla prisión domiciliaria. Incluso enviaron un hábeas corpus”, informó desde Campana el cronista del ciclo que conduce Pamela David. Su compañero Carlos Salerno consideró: “Lo veo inviable, la condena es ejemplificadora. Él argumentará que tiene un bebé”.

Sobre el destino penitenciario del empresario, el periodista señaló: “Ayer se habló de la cárcel de Campana, una de las más acomodadas de la provincia de Buenos Aires. Pero me dicen que hay un 80% de posibilidades de que Contardi vaya al pabellón de los rugbiers en la Alcaidía 3 de La Plata”, en referencia a los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en 2020 en Villa Gesell.

“La Justicia todavía no define el lugar donde pueda recibir la seguridad que él solicita”, agregó el cronista, destacando la preocupación de Contardi por su integridad física dentro de la cárcel.