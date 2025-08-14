En vivo Radio La Red
Astrología: Mercurio directo y 5 consejos para comunicarte con claridad y cerrar acuerdos sin malentendidos

Mercurio ya está directo, pero su eco todavía se siente: 5 claves cálidas y prácticas para evitar enredos y reconectar con el otro por la astrología.

Mercurio ya directo

Mercurio ya directo, pero sus ecos todavía resuenan en nuestras charlas. Foto: Astrología/Internet.

Respiremos. Después de semanas de mensajes confusos, reuniones reprogramadas y palabras que no sonaban como las pensábamos, Mercurio retomó su marcha directa. Esto significa que la energía de la comunicación empieza a fluir… pero no del todo. Todavía estamos atravesando el famoso retroshade, esa “sombra” que queda después del retrógrado y que se extiende hasta el 25 de agosto.

Primera cita con alguien que ama la astrología: 5 cosas que deberías saber para no quedar mal
Qué saber de astrología antes de salir con alguien que vive por los signos

En la práctica, este período es como cuando se despeja el cielo después de una tormenta: ya no llueve, pero todavía hay charcos. Sí, podemos avanzar, pero conviene mirar bien dónde pisamos. En términos de comunicación, implica que todavía puede haber mensajes que no llegan, interpretaciones erróneas o respuestas demoradas.

Astrología: ¿Todavía hay cosas que no cerraron?

Durante el retroshade, es habitual que reaparezcan conversaciones que quedaron truncas o mal entendidas. Tal vez recibas una respuesta que estabas esperando hace semanas, o alguien vuelva a sacar un tema incómodo. Lo importante ahora es no actuar con impulso: elegí las palabras y el momento, porque lo que digas en estos días puede ser la llave para resolver (o complicar) lo pendiente.

A veces no es cuestión de tener la frase perfecta, sino de transmitir la intención correcta. Un tono amable y un poquito de paciencia hacen más por un vínculo que un discurso impecable.

image
Un mate y una pausa: aliados para no enredarse en malentendidos. Foto: Internet/Astrología.

Un mate y una pausa: aliados para no enredarse en malentendidos. Foto: Internet/Astrología.

Hablar con calma también es cuidar al otro

No se trata de andar pisando en puntas de pie, sino de reconocer que el clima comunicacional todavía está sensible. La honestidad no está reñida con la suavidad; podés decir lo que pensás sin necesidad de que la otra persona sienta que la estás atacando.

Además, Mercurio en etapa de sombra pide especial cuidado con los acuerdos escritos: contratos, mails laborales, intercambios de información importante. Revisar dos veces ahora vale más que arrepentirse después.

5 consejos prácticos para este Mercurio directo

  • Releé antes de enviar: los mensajes escritos rápido suelen esconder errores o tonos fríos sin querer.

  • Sumá un guiño o emoji: pequeños gestos digitales que suavizan un reclamo o marcan cercanía.

  • Respirá antes de responder: una pausa de unos minutos puede evitar discusiones innecesarias.

  • Confirmá lo que entendiste: frases como “¿te referís a…?” ahorran malos entendidos.

  • Elegí el momento: no todo se resuelve mejor en el acto; a veces, esperar unas horas es lo ideal.

Signos que más sienten este retroshade

  • Leo: el orgullo puede trabar conversaciones necesarias.

  • Géminis: tenés mucho para decir, pero no todo está listo para salir.

  • Cáncer: tus emociones pueden mezclarse con el mensaje; poné claridad antes de hablar.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el retroshade de Mercurio?

Es el período posterior al retrógrado, donde aún pueden sentirse sus efectos.

¿Por qué todavía hay demoras en respuestas o acuerdos?

Porque la energía comunicacional tarda unos días en estabilizarse.

¿Conviene esperar para firmar contratos?

Si podés, sí. Si no, revisá todo minuciosamente.

