Previsional
ANSES
AUH
Previsional

$20 millones en juego: cómo recibir tu prestación de ANSES y entrar al sorteo automáticamente

Si sos titular de alguna prestación de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones o la Asignación por Embarazo (AUE), ahora tenés la oportunidad de cobrar tus haberes a través de Mercado Pago y, al mismo tiempo, participar de un sorteo por $20 millones. Cómo hacerlo.

Sorteo de $20 millones para AUH

Sorteo de $20 millones para AUH, jubilados y pensiones: cómo participar

Si sos titular de una prestación de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones o la Asignación por Embarazo (AUE), podés participar de un sorteo por $20 millones.

Leé también ANSES agosto 2025: AUH y Tarjeta Alimentar, ¿hay que anotarse para cobrar?
ANSES agosto 2025: AUH y Tarjeta Alimentar, ¿hay que anotarse para cobrar?

La promoción, automática para quienes elijan recibir sus pagos en la billetera digital, busca incentivar el uso de cuentas digitales y, además, premiar a los beneficiarios con un incentivo económico extra. En esta guía te contamos paso a paso cómo cobrar tu prestación, quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos para entrar al sorteo.

Cómo cobrar tu prestación de ANSES en Mercado Pago

Si aún no recibís tus haberes en Mercado Pago, el proceso es sencillo y 100% digital:

  • Ingresá a Mi Anses on tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • En el menú, seleccioná la opción “Cambiar lugar de cobro”.

  • Elegí “Cuenta virtual (CBU) Mercado Pago” e ingresá el CBU de tu cuenta en la app de Mercado Pago.

  • Confirmá los datos y aguardá la fecha de pago correspondiente según el calendario de ANSES.

Con estos pasos, tus haberes se acreditarán de manera segura en tu cuenta digital y quedarás automáticamente registrado para participar del sorteo por $20 millones.

Diseño sin título (16).jpg
Mercado Pago anunció un importante cambio para las billeteras virtuales

Mercado Pago anunció un importante cambio para las billeteras virtuales

Cómo funciona el sorteo de $20 millones

El sorteo de $20.000.000 se realiza entre todos los beneficiarios de ANSES que cobren su prestación a través de Mercado Pago durante el período de la promoción.

No es necesario realizar ninguna compra ni inscribirse: la participación es automática al recibir el pago. Cada vez que se cobra la prestación, se acumula una oportunidad más en el sorteo, y el premio puede entregarse tanto en un único pago como en varias cuotas, de acuerdo con las condiciones oficiales de Mercado Pago.

Además, recibir la prestación de ANSES a través de una billetera digital como Mercado Pago tiene otros beneficios:

  • Rapidez y seguridad: los fondos se acreditan directamente en tu cuenta sin necesidad de trasladarte a un banco o correo.

  • Disponibilidad inmediata: podés usar el saldo para pagar servicios, hacer compras en comercios físicos o en línea.

  • Participación automática en sorteos y promociones: como el caso del premio de $20 millones.

  • Facilidad para transferir dinero: podés enviar fondos a familiares o amigos con solo un clic.

Qué hacer si tenés problemas con la acreditación

En algunos casos, los pagos pueden retrasarse o no reflejarse correctamente en la cuenta de Mercado Pago. Para solucionarlo, primero verificá que tus datos en Mi ANSES estén actualizados y coincidan con los de tu cuenta digital, y asegurate de que tu CUIL y CBU estén ingresados correctamente.

Si el problema persiste, contactá a Mercado Pago a través de la app o su línea de atención al cliente. En caso de inconvenientes continuos, será necesario dirigirse a una oficina de ANSES con turno previo para realizar el reclamo correspondiente y garantizar que tu prestación se acredite correctamente.

