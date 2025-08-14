$20 millones en juego: cómo recibir tu prestación de ANSES y entrar al sorteo automáticamente

Con estos pasos, tus haberes se acreditarán de manera segura en tu cuenta digital y quedarás automáticamente registrado para participar del sorteo por $20 millones.

Diseño sin título (16).jpg Mercado Pago anunció un importante cambio para las billeteras virtuales

Cómo funciona el sorteo de $20 millones

El sorteo de $20.000.000 se realiza entre todos los beneficiarios de ANSES que cobren su prestación a través de Mercado Pago durante el período de la promoción.

No es necesario realizar ninguna compra ni inscribirse: la participación es automática al recibir el pago. Cada vez que se cobra la prestación, se acumula una oportunidad más en el sorteo, y el premio puede entregarse tanto en un único pago como en varias cuotas, de acuerdo con las condiciones oficiales de Mercado Pago.

Además, recibir la prestación de ANSES a través de una billetera digital como Mercado Pago tiene otros beneficios:

Rapidez y seguridad: los fondos se acreditan directamente en tu cuenta sin necesidad de trasladarte a un banco o correo.

Disponibilidad inmediata: podés usar el saldo para pagar servicios, hacer compras en comercios físicos o en línea.

Participación automática en sorteos y promociones: como el caso del premio de $20 millones.

Facilidad para transferir dinero: podés enviar fondos a familiares o amigos con solo un clic.

Qué hacer si tenés problemas con la acreditación

En algunos casos, los pagos pueden retrasarse o no reflejarse correctamente en la cuenta de Mercado Pago. Para solucionarlo, primero verificá que tus datos en Mi ANSES estén actualizados y coincidan con los de tu cuenta digital, y asegurate de que tu CUIL y CBU estén ingresados correctamente.

Si el problema persiste, contactá a Mercado Pago a través de la app o su línea de atención al cliente. En caso de inconvenientes continuos, será necesario dirigirse a una oficina de ANSES con turno previo para realizar el reclamo correspondiente y garantizar que tu prestación se acredite correctamente.