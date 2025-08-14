$20 millones en juego: cómo recibir tu prestación de ANSES y entrar al sorteo automáticamente

Si sos titular de una prestación de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones o la Asignación por Embarazo (AUE), podés participar de un sorteo por $20 millones.
Si sos titular de alguna prestación de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones o la Asignación por Embarazo (AUE), ahora tenés la oportunidad de cobrar tus haberes a través de Mercado Pago y, al mismo tiempo, participar de un sorteo por $20 millones. Cómo hacerlo.
Sorteo de $20 millones para AUH, jubilados y pensiones: cómo participar
Si sos titular de una prestación de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones o la Asignación por Embarazo (AUE), podés participar de un sorteo por $20 millones.
La promoción, automática para quienes elijan recibir sus pagos en la billetera digital, busca incentivar el uso de cuentas digitales y, además, premiar a los beneficiarios con un incentivo económico extra. En esta guía te contamos paso a paso cómo cobrar tu prestación, quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos para entrar al sorteo.
Si aún no recibís tus haberes en Mercado Pago, el proceso es sencillo y 100% digital:
Ingresá a Mi Anses on tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En el menú, seleccioná la opción “Cambiar lugar de cobro”.
Elegí “Cuenta virtual (CBU) Mercado Pago” e ingresá el CBU de tu cuenta en la app de Mercado Pago.
Confirmá los datos y aguardá la fecha de pago correspondiente según el calendario de ANSES.
Con estos pasos, tus haberes se acreditarán de manera segura en tu cuenta digital y quedarás automáticamente registrado para participar del sorteo por $20 millones.
El sorteo de $20.000.000 se realiza entre todos los beneficiarios de ANSES que cobren su prestación a través de Mercado Pago durante el período de la promoción.
No es necesario realizar ninguna compra ni inscribirse: la participación es automática al recibir el pago. Cada vez que se cobra la prestación, se acumula una oportunidad más en el sorteo, y el premio puede entregarse tanto en un único pago como en varias cuotas, de acuerdo con las condiciones oficiales de Mercado Pago.
Además, recibir la prestación de ANSES a través de una billetera digital como Mercado Pago tiene otros beneficios:
Rapidez y seguridad: los fondos se acreditan directamente en tu cuenta sin necesidad de trasladarte a un banco o correo.
Disponibilidad inmediata: podés usar el saldo para pagar servicios, hacer compras en comercios físicos o en línea.
Participación automática en sorteos y promociones: como el caso del premio de $20 millones.
Facilidad para transferir dinero: podés enviar fondos a familiares o amigos con solo un clic.
En algunos casos, los pagos pueden retrasarse o no reflejarse correctamente en la cuenta de Mercado Pago. Para solucionarlo, primero verificá que tus datos en Mi ANSES estén actualizados y coincidan con los de tu cuenta digital, y asegurate de que tu CUIL y CBU estén ingresados correctamente.
Si el problema persiste, contactá a Mercado Pago a través de la app o su línea de atención al cliente. En caso de inconvenientes continuos, será necesario dirigirse a una oficina de ANSES con turno previo para realizar el reclamo correspondiente y garantizar que tu prestación se acredite correctamente.