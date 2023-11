Netflix canceló una de las series más impactantes

image.png

"Sombra y Hueso", de Netflix

Basada en la novela Shadow and Bone y Six of Crows, de Leigh Bardugo, la serie había llegado a la plataforma el 23 de abril de 2021, pero su futuro en ese momento no solo resultó ser incierto, sino más oscuro de lo que todos se esperaban.

En un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde criaturas antinaturales se deleitan con la carne humana, una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su país.

Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, fuerzas peligrosas conspiran contra ella. Matones, ladrones, asesinos y santos están ahora en guerra, y se necesitará más que magia para sobrevivir.

De qué trata "Sombra y Hueso", de Netflix

"Fuerzas siniestras conspiran contra una joven soldado después de que ella revela un poder mágico que puede unir su mundo", reza la sinopsis.

Reparto de "Sombra y Hueso", de Netflix

Ben Barnes, como General Kirigan

Jessie Mei Li, como Alina Starkov

Freddy Carter, como Kaz Brekker

Archie Renaux, como Malyen Oretsev

Daisy Head, como Genya Safin

Amita Suman, como Inej Ghafa

Patrick Gibson, como Nikolai Lantsov

Danielle Galligan, como Nina Zenik

Kit Young, como Jesper Fahey

Jack Wolfe, como Wylan Hendricks

Zoë Wanamaker, como Baghra

Calahan Skogman, como Matthias

¿Por qué cancelaron "Sombra y Hueso", de Netflix?

A diferencia de su primera entrega, la segunda temporada no tuvo las repercusiones esperadas, ya que nunca llegó al número 1 mundial, y solamente aguantó cinco semanas en el Top 10.

En paralelo, tampoco jugó a favor el impacto causado por las huelgas en su calendario de estrenos, que dejó menos huecos en la programación interna de Netflix de cara a 2024 y 2025.